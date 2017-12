GOL DE @TigresOficial Meza anota el segundo en un cabezazo... Cero y van dos HUGO GONZALEZ se volvió a comer el gol de tigres al centro y se le pasó entre las manos. Y hay comentaristas y personas que lo quieren en la selección pic.twitter.com/gJgNV1vPjy — Jaime Vázquez (@SoyunBisCocho) 11 de diciembre de 2017

Se empató la #FinalRegia con un gran gol de Eduardo Vargas para @TigresOficial sobre Rayados... 1-1 (Global 2-2).

¡QUE GOLAZO! Así fue el gol de Dorlan Pabón para poner el 1-0 de Rayados sobre Tigres.



Así fue el gol de Dorlan Pabón para poner el 1-0 de Rayados sobre Tigres.

46' Inicia la segunda parte entre Monterrey y Tigres45+1 Termina la primera mitad, Rayados 1-2 TigresG34' Gol de Tigres, Centro al área rayada, Meza entra sin marca y mete un cabezazo picado imposible para González30' Gol de Tigres, Edu Vargas saca disparo desde las afueras del área, González la alcanza a manotear, pero no lo suficiente para que el balón se incruste en las redes21' Tigres presiona; sin embargo, no genera ningún peligro en la portería de González17' Disparo del Chaka Rodríguez que detiene Hugo González15' Monterrey 1-0 Tigres, Global 2-1 a favor de Rayados14' Falta dura sobre Funes Mori en media cancha de parte Meza9' EScapa Dorlan Pabón entra al área y saca un disparo raso a primer poste que Nahuel Guzmán manda a corner2' Gol de Monterrey, Dorlan Pabón aprovecha un pase con el pecho de Funes Mori para poner el 1-01' Inicia el encuentro, Monterrey pone el balón en movimientoTodo listo para iniciar la gran final de la Liga MXBienvenidos, la serie final entre Tigres y Rayados se encuentra empatada a un gol, en este último partido, no cuenta la posición en la tabla, ni el gol de visitante