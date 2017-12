Tigres es campeón (Minuto a minuto )

GRÍTALO GÓZALO !!!!!

SON CAMPEONES

Que momento Damián Alvarez levanta el título y los Tigres del Gran Tuca Ferretti son los campeones ganándole al archirival Rayados #Tigrescampeón #SomosTigres pic.twitter.com/u2UABfibd7 — 90 Minut⚽️s México (@90MinutosMexico) 11 de diciembre de 2017

Publicidad

GOL DE @TigresOficial Meza anota el segundo en un cabezazo... Cero y van dos HUGO GONZALEZ se volvió a comer el gol de tigres al centro y se le pasó entre las manos. Y hay comentaristas y personas que lo quieren en la selección pic.twitter.com/gJgNV1vPjy — Jaime Vázquez (@SoyunBisCocho) 11 de diciembre de 2017

¡GOOOOL DE TIGRES!



Se empató la #FinalRegia con un gran gol de Eduardo Vargas para @TigresOficial sobre Rayados... 1-1 (Global 2-2). pic.twitter.com/6SbX2DpoYY — Cancha y Glamour (@CanchaGlamour) 11 de diciembre de 2017

¡QUE GOLAZO! Así fue el gol de Dorlan Pabón para poner el 1-0 de Rayados sobre Tigres.



pic.twitter.com/Irtoj40wbn — DLPTLV (@dlptlv) 11 de diciembre de 2017

95' Roja para Nery CardozoSe agregan 5 minutos82' Avilés Hurtado falla el penal, y lo manda a las gradas80' Penal a favor de Monterrey79' Cambios de Tigres y de Monterrey72' Monterrey domina y el partido se juega en la cancha de Tigres66' Montes recibe en la media luna saca un disparo raso que pasa cerca del poste derecho62' Funes Mori la baja de pecho y mete un disparo con el empeine que detiene Nahuel en dos tiempo59' Pabón escapa por derecha entra al área y saca un potente disparo que detiene en dos tiempos Nahuel58' Enner Valencia roba un balón en tres cuartos de cancha, pero González estaba bien ubicado para leer la jugada y evitar el peligro55' Sánchez le queda el balón en el área chica, remata pero Nahuel Guzmán la saca con las piernas54' Meza escapaba por derecha lleva a Torres Nilo y manda centro que corta Meza a tiro de esquina51' Centro al área, Enner Valencia la prende de tijera pero el balón sale por encima del área50' Tigres mantiene el control del encuentro en el inicio de la parte complementaria46' Inicia la segunda parte entre Monterrey y Tigres45+1 Termina la primera mitad, Rayados 1-2 TigresG34' Gol de Tigres, Centro al área rayada, Meza entra sin marca y mete un cabezazo picado imposible para González30' Gol de Tigres, Edu Vargas saca disparo desde las afueras del área, González la alcanza a manotear, pero no lo suficiente para que el balón se incruste en las redes21' Tigres presiona; sin embargo, no genera ningún peligro en la portería de González17' Disparo del Chaka Rodríguez que detiene Hugo González15' Monterrey 1-0 Tigres, Global 2-1 a favor de Rayados14' Falta dura sobre Funes Mori en media cancha de parte Meza9' EScapa Dorlan Pabón entra al área y saca un disparo raso a primer poste que Nahuel Guzmán manda a corner2' Gol de Monterrey, Dorlan Pabón aprovecha un pase con el pecho de Funes Mori para poner el 1-01' Inicia el encuentro, Monterrey pone el balón en movimientoTodo listo para iniciar la gran final de la Liga MXBienvenidos, la serie final entre Tigres y Rayados se encuentra empatada a un gol, en este último partido, no cuenta la posición en la tabla, ni el gol de visitante