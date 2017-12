El ayuntamiento no fincó cargos, liberan a Oscar “El Perro” Pelcastre

Publicidad

Queda claro que el @gobiernohidalgo y el @PRI no iban a dejar adentro a quién tantos favores le deben. https://t.co/RkYrhh2KY5 — Daniel Ludlow Kuri (@dludlowk) 10 de diciembre de 2017

Óscar Pelcastre fue puesto en libertad esta tarde al no existir quien lo acusara. La policía municipal que lo remitió hasta la Procuraduría General de Justicia en ningún momento le finco cargos de daños y ultrajes a la autoridad.A través de un comunicado, la procuraduría informó que la liberación de El Perro se debe a que no se presentó ninguna persona del ayuntamiento a ratificar la denuncia y no se acreditó el daño de una patrulla del municipio.“Toda vez que por parte del ayuntamiento de Pachuca de Soto (la parte agraviada), durante el término que establece la ley de 48 horas para estos efectos, ‘no compareció ninguna persona con legitimación a formular la querella’ en relación a los hechos ocurridos el pasado 08 de diciembre en la capital del estado”, se informó.Por lo anterior, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad con Detenido de la Dirección de Investigación y Litigación de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales región oriente, procedió a resolver la solicitud de libertad requerida por la defensa del líder de la Foideh.La detención de Oscar Pelcastre se dio la tarde del pasado viernes luego que integrantes de su organización se enfrentaron con policías municipales de Pachuca; los hechos ocurrieron a un costado de la presidencia municipal y en calles aledañas, ya que no se había llegado a un acuerdo para la instalación de vendedores ambulantes en la plaza Constitución.En el comunicado, la PGJH agregó que, a partir de la puesta a disposición de Pelcastre Almazan, no acudió persona alguna del ayuntamiento para acreditar la propiedad de la patrulla que se dijo fue dañada, así como el avalúo de los daños correspondientes, lo que evidencia la falta de interés por la parte agraviada.En lo que respecta al delito de ultrajes a la autoridad, la procuraduría señaló: “no resulta suficiente sólo el dicho de los elementos de la Policía Municipal que tomaron conocimiento de los hechos en estudio, por tal razón es necesario presentar testigos presenciales de los hechos, situación que no ocurrió, por lo que se considera que el Ayuntamiento Municipal de Pachuca de Soto o sus Representantes Legales han desatendido esta situación.Es por estos motivos, que con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el artículo 113 fracción décimo séptima y 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la PGJH resolvió otorgar libertad a El Perro Pelcastre.