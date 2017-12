La alcaldía de Pachuca acusa al síndico Carreño de no actuar contra “El Perro” 

Publicidad

En un comunicado, la Presidencia Municipal de Pachuca lamentó que fuera puesto en libertad Oscar Pelcastre mejor conocido como El Perro, sin que la autoridad judicial le vinculara todos los delitos que tiene pendientes de pagar.Y acusa directamente al síndico jurídico Francisco Carreño como el autor de que “El Perro” saliera libre, al no fincarle las responsabilidades que lo llevaron a la celda el viernes anterior durante una manifestación en el centro de la capital.La Presidencia Municipal de Pachuca, consciente de que las denuncias que se presentaron el día viernes para la detención de Oscar Pelcastre Almanza, alías “El Perro”, no contienen conductas penales consideras como graves por el Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo cual se consideraba que en 48 horas fuera puesto en libertad; sin embargo, esperábamos que la autoridad vinculara las múltiples denuncias que tenía este personaje con anterioridad, cosa que no sucedió y derivó en su pronta liberaciónEs preciso aclarar que la representación jurídica del Municipio recae en el Síndico Juridico, Francisco Carreño, de acuerdo al artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal, vigente, y no en la alcaldesa Yolanda Tellería, como se ha manifestado, el Síndico se presentó hasta el día domingo a ejercer su responsabilidad al frente del municipio pero no fue suficiente, ya que no entró en tiempo y forma.Desde el día viernes, se le solicitó se presentara y ejerciera su facultad; sin embargo, consideramos hubo falta de disposición de quien representa al municipio, mismo que comentó que no le era posible acudir a ejercer su responsabilidad. Esto derivó en la liberación de este personaje.También, de la búsqueda solicitada para reforzar las NUC, se encuentra que Pelcastre Almanza tiene en su contra siete procesos más abiertos en fase de investigación, la dirección jurídica seguirá atenta del actuar de la PGJEH, ya que no se tomaron en cuenta y esperábamos que la autoridad actuara de acuerdo a la ley, entre las que se encuentra NUC - 12-2017-0411 (amenazas diversas); NUC - 12-2017-0538 (amenaza); NUC 12-2017-2663 (fraude patrimonial); NUC - 12-2017-5177 (ultraje a la autoridad); NUC - 12-2016-1268 (daños a propiedad ajena y lesiones; NUC - 12-2016-11105 (amenaza); NUC - 12-2016-7696 (amenazas diversas); NUC - 12-2016-7698 (amenazas diversas).Exigimos a la autoridad competente dar seguimiento puntual a las querellas que están presentadas y que no se les han dado solución, dando como resultado que este personaje siga evadiendo la ley y perturbando la tranquilidad de la ciudadanía