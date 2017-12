Presupuesto 2018 poco claro es aprobado en Tula

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En sesión extraordinaria de cabildo, regidores de oposición señalaron que el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 contiene errores e inconsistencias, sin embargo fue aprobado por mayoría y alcanza los 255 millones 558 mil 893 pesos.El regidor perredista Josué González evidenció que pese a que pidieron el documento completo desde el pasado 29 de noviembre, fecha en que empezaron las mesas de trabajo, no han tenido respuesta.Apenas 12 horas antes de la sesión, se entregó un presupuesto distinto al que se estuvo analizando en las mesas y sobre todo, evidenció las inconsistencias en salarios entre trabajadores que en igual de condiciones laborales y de horario ganan más que otros."Se le preguntó al Oficial mayor cuáles son los parámetros para otorgar los salarios y respondió, no sé si es broma o porqué es verdad, que tiene que ver con los acuerdos políticos que tiene la administración", dijo.Su compañera de bancada, Rosa Olivia García secundó el punto y manifestó que no han recibido una respuesta razonable del por qué se otorgan salarios diferenciados a personas que realizan una misma acción, por lo que pidió se les asignan más actividades a los que perciben más.Asimismo, la regidora panista Guadalupe Peña Hernández dijo que el presupuesto que estuvieron trabajando señalaba como sumatoria 81 millones 625 mil 663.56 por concepto de recursos propios, mientras que el segundo documento, entregado unas horas antes de la sesión, señala en ese mismo rubro 82 millones 125 mil 663.56 pesos, una diferencia de 500 mil pesos.Otra inconsistencia existente en el documento: los salarios manejan primero un monto de 115 millones 492 mil 173 pesos y luego 116 millones 875 mil 852 pesos.Por lo que cuestionó si el segundo documento será el que se entregue al Congreso, sin embargo, no hubo respuesta.Pese a estos cuestionamientos, la propuesta fue aprobada con cuatro votos en contra, tres de ellos emitido por los regidores antes citados y el regidor Gustavo Guerrero, quién pidió analizar a fondo la propuesta antes de ser votada, la cual tampoco se tomó en cuenta.