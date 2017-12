Publicidad

Los retos en la presidencia de la asociación de hoteles en Irapuato que presido me llevan a otro reto: dirigir la Organización de Visitantes y Convenciones (OCV) para desde ese espacio alcanzar más metas para que nuestra ciudad tenga un mayor fomento al turismo como generador de más empleos y distribución de liquidez.En la asociación de hoteleros superamos todas nuestras metas y ahora, en mi propuesta como aspirante a dirigir este organismo empresarial, estamos ampliando la orientación de que Iniciativa Privada y Gobierno Municipal y Estatal deben de mejorar acciones, recursos y políticas públicas para Irapuato.Poco a poco, escalón por escalón, ha penetrado la idea entre los empresarios del sector turístico de que festejemos la llega de inversiones en la industria automotriz y en el sector agroalimentario, pero no descuidemos al sector restaurantero y hotelero, porque esto perdura y perdurará por siempre, porque muchos de quienes manejan estos negocios de aquí somos y aquí estamos.En diferentes espacios de la prensa y en reuniones hemos sostenido que Irapuato cuenta geográficamente con un lugar privilegiado en el centro del pujante Bajío y es este privilegio el que nos lleva a ser más ambiciosos, a creer en nuestra ciudad, en nosotros mismos, porque si no luchamos por esto en lo que creemos y en lo que nos dará beneficio, nadie más lo hará por nosotros.Ahora, dentro de la nueva vida de la OCV todo cabe. Todo en lo que hemos comentado a través de este año y que por razones de tiempo o por falta de recursos no logramos como asociación de hoteleros.En la OCV tendremos un mayor diálogo y de manera más permanente con la secretaría de Turismo y esto nos permitirá plantear todas esas acciones que tanto queremos y soñamos. En general, deseamos una ciudad muy visitada por un turismo con capacidad de compra, pero para que nos visiten más tenemos que atraerlos con grandes eventos.Desde la OCV trabajaremos más de cerca con las autoridades municipales y desde la OCV lograremos una mayor unidad del sector turístico de Irapuato. El trabajo constante, los resultados, son los elementos principales para que nuestros empresarios se unan más. Como nunca antes, partir del mes de enero del año entrante, el sector del turismo de Irapuato estará unido y con planes y proyectos en el tiempo. Aquí ya no hay marcha atrás, confiemos todos en que el turismo en Irapuato será un gran generador de recursos.Les pido a todos, un voto de confianza. Lo que nos sobra son ganas de trabajar y cualquier meta nos parece poca. Confío en muchos jóvenes que son parte del sector turístico que están empujando fuerte. Pido a los sabios, señores amigos míos, también, ya mayores, de sus consejos.Una situación complicada como la que vive nuestro país, de falta de empleos, de oportunidades, requiere el compromiso de todos. En nuestro sector turístico haremos nuestra parte. Vamos escalón por escalón hasta llegar a la cima. La cúspide, nuestra meta, es que, con la real y verdadera participación de todos, Irapuato sea mejor ciudad.