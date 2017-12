Sospechan ataque fue por robo

Publicidad

En torno al hombre que fue atacado a balazos la noche del viernes en Irapuato, Daniel Villagomez Márquez, director de unidades especializadas de la Subprocuraduría General de Justicia de la Región B declaro que no tienen datos precisos del hecho, asimismo una de las líneas de investigación es el robo.“Lo que tenemos son datos no muy precisos de los hechos, existe una testigo que viajaba en el vehículo de motor, pero por su estado de preocupación no nos ha podido dar mucha informacion del evento” informó el funcionario.Agregó que una de las líneas de investigación del hecho es el robo.“La persona presenta un impacto en la mandíbula, pero se encuentra muy grave de salud, aún no tenemos el dictamen de salud”, Refirió el funcionario al respecto del estado de salud del herido.Al cuestionar de la versión que se dio en el lugar de una supuesta patrulla informó que no tienen ese dato.“Estamos checando si alguno de ellos (lesionado o esposa) trabajan en PGJ o PGR, no sabemos pero no se descarta “ argumento.En el lugar del ataque se encontraron dos casquillos calibre al parecer .25.