Aprovechan frio para mejorar sus ventas

Con la llegada de las bajas temperaturas a la ciudad, los comerciantes de chamarras, guantes y gorros esperan muy buenas ventas en esta época decembrina.En el mercado de la colonia Los Castillos, ubicado en la calle Tzulá, los artículos predominantes son aquellas que ayudan a resguardarse del frío; Ofelia Padilla tiene un puesto de ropa, y desde el mes de septiembre, se ha dedicado a vender chamarras y chalecos, con un precio que oscila ente los 150 y los 200 pesos, “ya está haciendo mucho frío y la gente busca el abrigo, para esta temporada no pude traer mucha, pero espero se me venda muy bien, ahorita por ejemplo ya casi no me quedan chalecos, fue lo primero que se me vendió”.Toda su mercancía, algunas nuevas y otras más de segunda mano, le llegan desde la frontera, pero no con Estados Unidos, sino de la frontera sur, desde centroamérica, “a veces es complicado traer las cosas, mucho argüende en aduanas, pero lo importante es poder vender la que llegue, y así como se va a poner el frío, pues el abrigo va a hacer mucha falta”.Por otro lado, Rodolfo colocó ya su puesto de guantes, bufandas y gorros cerca del bulevar Hidalgo, y las bajas temperaturas son sinónimo de buenas ventas, “pues si hace mucho frío pero eso al final es bueno para el negocio”.Su mercancía, proveniente del Estado de México, ronda desde los 50 hasta los 150 pesos, y espera poder vaciar la bodega en este invierno.