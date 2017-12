Publicidad

Laanunció que con la finalidad de reducir losdurante las fiestas decembrinas y la Feria, se limitaron los horarios de operación de bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas y restaurantes-bar.Estos establecimientos deberánLa dependencia indicó que durante diciembre y enero sólo otorgará la ampliación de horarios a bares, peñas y cantinas, cuyo horario normalSin embargo, con la extensión, dichos establecimientos deberán dejar de prestar sus servicios en punto de las 3:00 am, horario de cierre normal paraAnteriormente se permitía que los establecimientos mencionados cerraran en punto de las 5:00 am a lo largo de los meses señalados.Durante 2016 sólo fueron 24 establecimientos, de los cuales fueron cinco centros nocturnos, seis discotecas y 13 restaurantes-bar los que solicitaron la anuencia para ampliar sus horarios.Por otro lado,tendrán un cierre normal, lo que representa que dejarán de operar a las 22:00 horas en caso de no pagar horas extra yCabe señalar que la autorización para ampliación de horario tiene un costo de, detalló la dependencia municipal.