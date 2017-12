Se ‘apropian’ propiedades municipales

Publicidad



“Mi mamá que en paz descanse nunca lo hizo por apoderse de este terreno, porque yo sé que no es de nosotros. En aquel entonces éramos niños y desconocíamos de esto. Mi madre me platicó que la dejó quedar aquí el constructor y pues pasaron los años, crecimos, mis hermanos se casaron y sólo yo me quedé aquí con mis hijos”, platicó una hija de la fallecida.



“Los años se han ido y tengo angustia que nos saquen, nunca hemos pensado comprar en otro lado y sabemos que no es de nosotros, pero aquí crecí, aquí está mi casa, mis vecinos, aquí murió mi madre, aquí crecieron mis hijos y ahora algunos de mis nietos”, dijo la mujer.



“Nuestra competencia no es de tipo legal nosotros no tenemos facultad de hacer demandas o denuncias, nuestro trabajo es de convencimiento, de levantar actas, de conseguir datos, de crear un expediente y pedirle a la gente que desocupe”, detalló.

El gobierno de León tiene en el Registro del Padrón de Bienes Inmuebles Municipales un inventario depor particulares que las usan como vivienda o comercio.En los últimos años,, de los cuales 12 fueron de la actual administración; uno de los más recientes es un terreno en avenida Cerro del Gigante en Real Delta que estuvo invadido por un particular que instaló ahí un taller mecánico. Una vez recuperado el predio, se le colocó una malla con un letrero con la leyenda de propiedad municipal, pero la malla ciclónica fue robada.El Municipio tiene, y trabajan en la conciliación para su desalojo. Además, en cuatro meses se verificaron 2 mil 918 propiedades en la que se trabaja en un reporte parade propiedades municipales solo, el resto se acredita por la normativa de la Ley Orgánica donde encajan vialidades, parques, etcétera.obtuvo una base de datos de 2 mil 510 folios municipales a través del Registro Público de la Propiedad donde se catalogan: parcelas, predios rústicos, lotes, casas habitación, fincas, áreas de donación e inmuebles. Por ejemplo, en la colonia Ladrilleras del Refugio el municipio tiene 43 terrenos y en el fraccionamiento residencial La Vigatta son 45: 12 son áreas de donación y 35 áreas de servicios.En Ejido San Carlos hay 39 parcelas del municipio, con la descripción de “afectación división de superficie de restricción por vialidad”. También hay 21 casas habitación por la ciudad. En la descripción de la propiedad se detalla que “la totalidad del inmueble es afectado por causa de utilidad pública”.Desde hace 40 años una familia integrada por siete miembros vive angustiada alEn 1977 una mujer con sus hijos llegó a Manzanares, cuando la colonia estaba terminando de poblarse. La familia se alojó en un área de donación que funcionaba como bodega de materiales.Pasaron los años sin que nadie peleara la propiedad. Incluso los colonos nunca les han reclamado o denunciado. La familia fincó una construcción muy básica.. Hace algunos años fueron con un abogado para exponerle su caso y saber su situación legal y los alcances que tenían como inquilinos, y les dijeron que habían logrado un amparo para que no los desalojaran, pero sospechan que eso no fue posible y que sólo los timaron.La familia desde hace años paga los servicios de agua, luz y teléfono que llegan a nombre de la madre fallecida.Terreno invadido por particulares en la calle Del Sereno en Villas del Carmen. Fotos: EspecialesEl director de Recursos Materiales y Servicios Generales,, informó que la regularización del Padrón Inmobiliario Municipal es permanente por parte de la verificación del personal de la dirección de bienes inmuebles del área técnica y abogados. Además, las dependencias e integrantes de comités de colonos denuncian cuando detectan la invasión.Cuando eso ocurre primero, se aseguran de que la propiedad sí sea municipal a través de la escritura y que esté inscrita en el Registro Público, luego hacen un(metros cuadrados), después se realiza una investigación de campo con los colonos para reunir datos del poseedor. Finalmentepara requerir personalmente la propiedad. Se pide quienes ocupan el lugar si tienen algún documento que acredite la posesión, ya que si existiera alguno se les tiene que reconocer ese derecho., un papel de compraventa, un contrato que adquirió por desconocimiento de alguna venta irregular. Si se logra una entrega voluntaria de los particulares. De lo contrario se turna al área jurídica.Mencionó que es frecuente que la invasión de propiedades sea de, hacen contrato de servicios y tratan de seguir con una posesión.Personal del área técnica a cargo de Genaro Villalpando explicaron quey cada una tiene su particularidad. Las propiedades en volumen en alguna colonia se dan cuando, luego cada propietario dueño de un predio debe escriturar a su nombre a través del Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi).Otro tipo de propiedades se adquieren por afectaciones. Las áreas de donación las determina un desarrollador inmobiliario para entregarlas al municipio. Los remanentes son otra propiedad, que pueden ser la adquisición de un predio y sólo se hace uso de una superficie el resto se reserva., por ejemplo el folio 401533 describe un “local comercial en calle Río Mayo número 302, Barrio de San Miguel”, actualmente está ocupado por una dependencia de gobierno, el municipio lo compró a la Asociación Ganadera de León Local.