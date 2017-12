Terminan reto para mejorar salud

Publicidad

Mujeres de 16 colonias de León se unieron al reto del programa Renuévate para perder peso y mejorar su salud.El reto terminó ayer y en las participantes perdieron 244.8 kilos en total.El programa, implementado por la asociación civil del mismo nombre e impulsado por el diputado federal Ricardo Sheffield, se llevó a cabo en un mes y los equipos de alrededor de 30 integrantes recibieron atención de especialistas en nutrición y activación física.La colonia León II ganó el reto, con 50.8 kilos perdidos en total por las participantes.Le siguieron Valle de San Bernardo, Santa Julia y Arboledas, y las mujeres que entraron al reto participarán en el sorteo de los premios que la asociación ofrece a las ganadoras, con premios como iPhones 6 o pantallas de televisión.María de la Luz García, habitante de la colonia ganadora, perdió cinco kilos y 30 centímetros de talla en el mes que participó de las actividades de Renuévate.La madre de familia padecía hipertensión, pero con la activación física y las dietas a las que se ha sometido bajo la supervisión de especialistas, lleva ya dos semanas sin tomar el medicamento sin el que creía no podría vivir.“Nunca había hecho ejercicio en 45 años, y ahora ya tengo 15 días que no tomo mi medicamento porque soy hipertensa, y me siento como de 20 años, desde la segunda clase no quise dejarlo porque ya me sentía mejor”, dijo.Vecina de la colonia Real de la Joya, Patricia Soto Montoya platicó que también perdió cinco kilos gracias al programa.“Cuando me fracturé el (hueso) calcáneo subí 10 kilos por la inactividad, cuando me hablaron del programa no creí que pudiera hacerlo porque no podía mover el pie, pero de poquito en poquito ya puedo hasta brincar”, declaró.De igual forma Irene Barrón Ramírez, quien padece artritis, ha experimentado mejoras con las actividades del programa.“Yo hice zumba y seguía haciendo mis quehaceres, decía ‘si acabo muy cansada ya no vuelvo a ir’, pero la verdad es que me sentía muy bien, y ya fue que seguí con el programa”, dijo.Organizadores del evento comentaron que el propósito de Renuévate va más allá de mejorar los hábitos alimenticios de las involucradas, al trabajar también en la reconstrucción del tejido social dentro de colonias vulnerables, que son a las que se invita a participar.