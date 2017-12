Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para obtener una licencia de conducir en el Estado de México, autoridades mexiquense no aplican examen de manejo de vehículo ni del Reglamento de Tránsito, confirmaron autoridades de la Secretaría de Movilidad de esta entidad, en la que hay más de 6 millones 400 mil vehículos con placas mexiquenses y sólo un millón 571 mil licencias de conducir vigentes.De acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, hay más de 6 millones 400 mil vehículos emplacados en esta entidad y la Secretaría de Movilidad, responsable de la expedición de licencias de conducir a la fecha hay un millón 571 mil licencias vigentes.Esta disparidad entre el número de vehículos emplacados en territorio mexiquense y número de licencias de conducir vigentes, indica que sólo uno de cada 4 conductores cuenta con licencia de conducir del Estado de México, el resto podrían tener más de un auto o no tener licencia, tenerla vencida o contar con una aprobación para conducir obtenido en la Ciudad de México o en otras entidades.Los requisitos para obtener una licencia de conducir en el Estado de México, básicamente son cinco documentos; acta de nacimiento certificada, CURP, identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio vigente de no más de dos meses de haber sido expedido; así como recibo de pago.Si la licencia es para conducir una unidad de servicio público, a los cinco documentos anteriores, el solicitante debe agregar certificado de antecedentes no penales, así como someterse a exámenes y tener cumplido 21 años.La licencia de automovilista en el Estado de México tiene un costo de 447 pesos por un año; 599 pesos por dos años; 800 pesos por tres años y Mil 64 pesos por 4 años; en tanto que los duplicados tienen un costo de 302 pesos. Para conducir transporte público el precio es de 786 pesos.Los jóvenes de entre 16 y 18 años, pueden obtener un permiso provisional de practica "B" por 447 pesos si es por un año y 599 pesos si es por dos años; en tanto que entre los 15 y 16 años, un permiso provisional de práctica "A" tiene un costo de 2 mil 126 pesos. Sin necesidad de presentar algún examen, confirmaron voceros de Secretaría de Movilidad.En el Estado de México hay 23 módulos para tramitar licencia de conducir para automovilistas, ubicados en centros administrativos de Naucalpan, Tlalnepantla, dos en Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Nicolás Romero, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chalco, Metepec, Huixquilucan, Atizapán, Valle de Bravo, Jilotepec, Los Reyes La Paz, Teotihuacán, Otumba, Zumpango, Tenancingo, Santiago Tianguistenco, Ixtlahuaca y Atlacomulco.