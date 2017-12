Va por el Frente Anaya

Publicidad



“No hubo foto. Los Gobernadores tienen derecho a voz y voto, pero ninguno lo acompañó. Ese fue el único pelo en la sopa azul”, dijo uno de los integrantes del órgano panista.



“El método que va a decidir al candidato del PAN es el método que lo eligió a él candidato del PAN”, reviró Zepeda.

Ricardo Anaya renunció ayer al liderazgo del PAN para buscar la candidatura presidencial de la coalición electoral Por México al Frente con el PRD y Movimiento Ciudadano.Anaya protagonizará este domingo, en el World Trade Center, un virtual arranque de precampaña con Gobernadores, senadores, diputados y parte de la militancia.Como se estila en la “tradición panista”, Anaya abandonó la sala de juntas del Comité Ejecutivo Nacional apenas terminó su mensaje y ya no atestiguó la ceremonia en que el hasta ayer secretario general, Damián Zepeda, rindió protesta como nuevo líder nacional.Anaya se fue en medio de aplausos de sus correligionarios, aunque se respiraba un ambiente de incredulidad por la ausencia de los Gobernadores.En su mensaje, Anaya defendió la coalición que el viernes por la noche cobró forma en el INE y mencionó los “exitosos Gobiernos de coalición” que nacieron en Chile y Alemania.La Comisión Permanente del PAN ratificó ayer a la elección interna como el método con el que los 282 mil militantes elegirán al abanderado presidencial que postule la coalición Por México al Frente y que se desarrollará en enero próximo.Además de Anaya, participarán los senadores Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks y el ex Canciller Luis Ernesto Derbez. Dos fuentes consultadas coincidieron en advertir que el ex Gobernador poblano Rafael Moreno Valle “se bajará” y no peleará por la candidatura.El ex Presidente Felipe Calderón -que no asistió al cónclave- cuestionó con dureza a Anaya horas después de haber renunciado. “Autodedazo. Lo que siempre negó. Qué vergüenza”, censuró en su cuenta de Twitter.