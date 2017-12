¿Consejeros de piedra en SAPAL?

Publicidad

“Uno de los fines de la vidadel ser humano, hombre omujer, es conocerse a sí mismo,disciplinarse e instruirse paraservir a los demás”.J. de Courberide.He podido ver, con sobrada frecuencia, cómo hay personas que en diversas agrupaciones se lanzan desesperada y hasta frenéticamente a la conquista de un nombramiento, digamos que como consejeros de ciertos organismos. La pregunta ante tal empeño es si quieren posiciones para, desde ellas, servirse o servir a sus semejantes.No siempre existe el generoso propósito de la entrega. En múltiples ocasiones lo que domina es la ambición personal.Ejemplifico: si de la Cámara de Comercio un elemento fue durante nueve años representante ante el Seguro Social y en ese lapso no hizo nada por nadie, ni promovió la mínima atención para uno de los agremiados o sus empleados, nos demuestra que casi por una década ordeñó la vaquita en muchos sentidos, hasta percibiendo gratificación o regalitos de aguinaldo, pero todo para “venga a nos tu reino”.A este propósito me permito rendirle aquí y ahora, un homenaje a don Pepe Serra. Fue durante años representante de Canaco ante el IMSS. Incansable el hombre, para él no había horario ni falta de tiempo; tan pronto se enteraba que urgía gestión o atención, allí estaba para mover los hilos de un humanismo que a veces requiere campanazos. Siempre conseguía los beneficios. Como él no conozco otro personaje igual.Y porque hay ambición interesada en no pocos casos para esa nominación de consejeros a los organismos, en una ocasión se aprobó en la misma Cámara de Comercio, que el designado o designada, saliera de una terna. Y hay algo más puesto que luego quien da la última palabra es el Ayuntamiento. Se cabildea; pero se llega.Con la lógica más elemental se entendería que mínimamente ese tipo de representantes fueran a servir siquiera un poco.Y ¿qué podemos pensar al observar y padecer que varios, apoco la mayoría de los consejeros en SAPAL, se han convertido en convidados de piedra. No saben y menos entienden lo que ocurre en ese organismo. Por negligencia, abandono y dudo mucho que por complicidad, dejaron que dos personas hicieran y deshicieran a su antojo con las tarifas. Todo contra la ley.Hoy no pocos leoneses padecemos el doblaje de cobro por el consumo. Y... o pagas o pagas. No hay de otra. Si quieres te formas para que un burócrata te diga que “no hay nada qué hacer”, si deseas ir a la Procuraduría del Consumidor, te van a asistir en la gestión; pero en SAPAL tu cuenta está corriendo.Denuncio que el recibo de mi pequeño negocio se fue hasta más del doble. Llegaron unos trabajadores, manipularon, sin decir nada, el medidor y dejaron un papelito con geroglíficos. Luego vino la cuentota.Hay cuota para los cuatachos, para los amigos, como decía don Porfirio, “la ley y la gracia”. A los demás la ley a secas. Se ha definido que los trabajadores tienen sus prestaciones en cuanto al vital líquido; está bien pero hay tarifas preferenciales y las mixtas existen cuando desde arriba se quiere. Tenemos pruebas.Como derivación de esta situación apareció una dama, en ese entorno, en la calle, que se altera y prorrumpe en ofensas y groserías a quien no se somete a los dictados del marqués de Galves, quien dijera que a los súbditos sólo les corresponde callar y obedecer. ¡Ajá!Los que debieran conocer y por supuesto aconsejar la buena marcha y honestidad en el organismo, o sea los consejeros, no pocos de ellos ni se enteran de cuanto ocurre. A qué se hicieron nominar, ¿para dormir el sueño de los justos?Lo más curioso, por no decir dramático, es que al señor Alcalde este tema no lo preocupa, vive tranquilo ya que la ciudad sigue su marcha.No medita, siquiera por unos segundos, el señor López Santillana, que a Miguel Ángel Salím, por confiadote, se lo devoró el barbarismo. Me dirán los expertos en politología, que asuntos como el dentellazo de SAPAL a los pobres o usuarios no agraciados, en nada repercutirá el primero de julio del año que ya se asoma.Van a necesitar votos los panistas para León, Guanajuato y en lo nacional; si hoy golpean a la pobrería con el garrote de SAPAL, existe el riesgo o eventualidad, por parte del electorado de una respuesta inesperada porque, sería tonto suponer que a la persona que por medio de las agresivas cuotas del servicio de agua le van a sacar seis mil pesos al año, (mucho más que el predial) estará con ánimo de cruzar la boleta por quienes la esquilman y se hacen sordos a sus clamores.Los agredidos económicamente vamos a seguir peleando en los terrenos de la legalidad, eso es seguro; pero se antoja incongruente que el Alcalde diga, como expresó hace poco ante la plantilla de sus colaboradores que “el trabajo en la administración está generando acciones a favor de los leoneses”.Preguntamos: ¿como la explosión de cobros en SAPAL? No creemos que sea una acción a favor del pueblo, a menos que se entienda que ese organimo es autónomo o si se quiere casi propiedad de dos sujetos que se apoderaron de SAPAL para luego manipularlo a su leal saber y entender.Resulta explicable que SAPAL requiere dinero, peor si entendemos que lo de El Zapotillo brinca muy alto, sin embargo ello de ninguna manera justifica una recaudación económica que hace nulo el derecho humano al bien que resulta el agua. Eso no es más que obra de camatrones.