Cotorras y cotorros (II)

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace cinco años publiqué esta reflexión sobre el desbalance demográfico entre hombres y mujeres en nuestro querido País. Esas líneas surgieron por observar cada vez más cotorros en esta ciudad de León. Sí, por ver a esas Psitácidas (nombre científico, no apodo), familia de aves llamadas comúnmente loros o papagayos, que incluyen a los guacamayos, las cotorras y los periquitos, que poseen una gran capacidad craneal, siendo uno de los grupos de aves más inteligentes y capaces de imitar la voz humana y otros sonidos.Aquí en el centro de la ciudad, en los centenarios árboles de la Calzada, se refugian muchas y muchos cotorros, que por las tardes buscan refugio para descansar.Pero cuando hay desequilibrios en el crecimiento de aves (hay pocos depredadores y ellos tienen alimento), en algunas partes de México el loro monje, por ejemplo, son consideradas como plaga, pues cuando se reproducen, compiten con aves endémicas de la región, a las que disputan espacio y alimento, por lo que estas últimas van muriendo y se va perdiendo la especie.Pero además de tener cotorros en nuestras casas en cautiverio, los mexicanos, dicen, también “somos” cotorros, pues nombramos a alguien como “cotorro” cuando su simpatía expresada por un interminable hablar, nos abruma y llena.El “cotorro”, así llamado, es la persona que habla de manera excesiva y molesta. Somos alegres, festivos, “cotorros”, los mexicanos y mexicanas aún en las desgracias y en las malas épocas. Tan así, que, nos reímos de nosotros mismos y hacemos bromas y chistes en cualquier circunstancia.Pero también llamamos en México “cotorro” o “cotorra” a quienes decidieron no casarse o simplemente no pudieron lograrlo. Esto me llamó la atención en estos días pues sólo en el padrón electoral, los guanajuatenses al igual que el resto del País, tenemos un listado de electores donde hay ¡8% más de mujeres que hombres! Es decir, casi 200 mil “guanajuatensas” que guanajuatenses. El desbalance es cierto en la demografía nacional y del Bajío, pues son casi 3% más de mujeres que hombres habitan en México.Veamos el contexto: en nuestro hermoso País, los jóvenes postergan cada vez más casarse; si la generación de un padre de familia de quien es hoy universitario, se casaba en promedio entre los 20 y 25 años, ahora lo hacen los jóvenes entre los 30 y 35, es decir, los jóvenes a mayor escolaridad, deciden postergar o de plano rehuir, el casarse. Por razones como las económicas, la libertad, la crisis misma del matrimonio, pero nomás no los convencemos de entrarle al estilo de vida que es el matrimonio.Entonces, si no todos se casan, ¿hay más “cotorras” que “cotorros”? Sí, desde hace 35 años se empezó a notar un ligero incremento en la cantidad de mujeres respecto a los hombres de acuerdo al INEGI.He preguntado las causas a demógrafos y a médicos y las únicas pistas que tengo, es que la raza humana desarrolló más a la mujer para resistir el parto y los primeros años de vida y que el hombre está expuesto en la edad productiva a más riesgos de trabajo y de estrés. La esperanza de vida es de 73 años para el hombre y 78 para la mujer guanajuatense.Así, para el conteo del 2015, esta diferencia se había acentuado hasta llegar a 2.6 millones más de mujeres mexicanas que de varones. Esta proporción nos lleva a que en Guanajuato somos 5.8 millones de guanajuatenses, y viven en nuestro terruño 3.03 millones de mujeres y 2.8 millones de hombres; es decir, casi 200 mil mujeres más que hombres, y si la proporción de leoneses es del 36% de los guanajuatenses, hay alrededor de 60 mil leonesas más que leoneses.Desagregándolo por edades entre los 15 y los 35 años, estaríamos solo esta ciudad de los cueros con un desbalance de 45 mil más leonesas que leoneses en edad de buscar pareja (¡casi la capacidad de nuestro estadio!). Ahora que si incrementamos hasta incluir a niñas llegando a los 40 años le llegamos a las 80 mil féminas.A estos desequilibrios se suman también los flujos migratorios. Guanajuato es el segundo estado expulsor de migrantes, donde ocho de cada 10 migrantes son varones que se van para el norte o a estudiar a otros lares.Además, como decía, no todos los hombres deciden ya casarse o incluso prefieren a otros hombres sobre las mujeres, lo que mete en problemas al segmento de mujeres entre 15 y 35 años para poder encontrar a su media naranja (en el caso de que quieran casarse, pues como dije, explícitamente, los universitarios mexicanos ya no están totalmente convencidos en las bondades del matrimonio).Ahora, que, si una mujer en edad de buscar pareja encuentra en estos datos, razones para acelerar la búsqueda, tendrá que añadir otro factor importante: el perfil de hombre que requiere. Calculemos la probabilidad de que una leonesa encuentre a un leonés.Primero le sugeriremos que desde la edad de los 18 a los 29 es cuando debe acelerar el paso pues la probabilidad de encontrarlo disminuye con los años, dado que los “mejores partidos” de hombres que desean casarse, son digamos, “apartados” rápidamente en ese periodo.Esto es, una mujer que busca marido después de los 30 tiene escasas probabilidades de encontrar un buen partido (aunque todavía se pueden dar los milagros dirían algunos).Así, que si una fémina pone digamos, “requisitos” para el joven prospecto, se puede multiplicar la probabilidad de todos los atributos que pide; pero si quiere que no sea borracho su probabilidad es de alrededor del 70% pues la tasa de alcoholismo en México es del 30%; si quiere que sea católico, debe multiplicar por esta probabilidad es del 82%.Pero, si, además, desea que tenga estudios universitarios tendrá que multiplicarla por un factor del 0.11 pues escasamente el 11% de ese segmento de edad llega a la universidad.Ahora que si quiere que tenga un ingreso mayor a los cinco salarios mínimos (digamos más de 10 mil pesos mensuales de ingreso), tiene que multiplicar por un factor de 0.19 pues escasamente esa fracción de la población tiene esos niveles de ingreso.Así nuestra leonesa en búsqueda podría incrementar su “lista” hasta descubrir que la probabilidad es tan baja como una entre miles y que los hombres con el perfil que buscan, escasean.En resumen, es que los datos duros de la demografía nos reflejan la realidad de la “feminización” de nuestra vida diaria, aunque lamentablemente no corresponda con el papel que tienen en la toma de decisiones las féminas pues todavía las relegamos de los puestos claves; son ellas ya los mejores promedios y son mayoría en la matrícula universitaria.Así, que esto que comenzó siendo una anécdota sobre el crecimiento de la población de las Psitácidas en la ciudad, terminó, amigos, siendo una estadística sobre la decisión cada vez mayor de los jóvenes de quedarse, como decían las abuelitas, como “cotorras” y “cotorros”.* Director de la Universidad Meridiano, A.C.