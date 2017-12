…en Jerusalén, el viento huele a rezos, y la tierra a sangre… 

Publicidad

Barruntos de una tercera Intifada y una gran conflagración amenazan el Oriente Próximo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a la tres veces santa Jerusalén como capital de Israel y ordenó abrir ahí una Embajada. “Es un gesto tan simbólico como demoledor”, dice El País. Trump le ha echado más leña a la hoguera, atiza el encono entre musulmanes y judíos al reconocer a Jerusalén como capital de Israel.El Presidente actuó en solitario, sin consultar al mundo. Las grandes potencias musulmanas y China, Europa, y grandes líderes como el Papa han alertado del fuego que está a punto de incendiar el Oriente Próximo: “Hago un fuerte llamamiento para que todos respeten el statu quo de la ciudad, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU”.En la I Guerra Mundial, en 1914, los ingleses y franceses, trazaron nuevas fronteras en el Oriente Próximo y se apoderaron de los reinos existentes: Palestina, Irak y Jordania fueron para los ingleses; Turquía, Siria y el Líbano, para Francia. Así las cosas, Lord Balfour anunciaba el establecimiento de un hogar judío en Palestina.Entonces, cuando se creó el Estado de Israel en 1948, la ciudad de Jerusalén, considerada sagrada tanto para musulmanes como para judíos, fue formalmente dividida en dos. La parte occidental quedaría bajo administración israelí y la parte oriental sería la capital del futuro Estado palestino. Sin embargo, esto nunca se cumplió debido a las sucesivas guerras entre Israel y los países árabes.Posteriormente en 1980, el Estado judío aprobó una ley en la cual declaró a la ciudad como su capital “entera y unificada”, lo cual no fue reconocido por la comunidad internacional debido a que violaba los tratados de la ONU.Sin embargo, en 1995 el Congreso de EE.UU. aprobó trasladar de Tel Aviv a Jerusalén su Embajada en Israel, algo que hasta ahora nunca fue puesto en práctica debido a los inmensos riesgos de desestabilizar la región y por el rechazo internacional.Los dos partidos palestinos repudiaron tajantemente la decisión del Presidente Trump: “El pueblo palestino sabe cómo proteger sus derechos y estamos en consultas con respecto a nuestras acciones para los próximos días”, dijeron desde el gobernante Al Fatah. Por su parte, Hamás, que controla la Franja de Gaza, aseguró que se han “cruzado todas las líneas rojas” y convocó a “defender con la vida a Jerusalén”.Pero, ¿quién tiene la razón histórica? ¿Quién ocupaba la Palestina originalmente? Los judíos hablan de “La Tierra Prometida” y que Yahvé les obsequió; por su parte, los palestinos, ahora apátridas de su propia Tierra, dicen que fueron despojados de la Palestina, que les corresponde por derecho de sangre y antigüedad, y que el dios judío no pudo haber repartido lo que era de ellos…Hasta donde la Historia nos lleva de la mano, estos son los hechos: Los pueblos de lengua semita, al que pertenecía Abraham, sin lugar a dudas son descendientes de la segunda gran migración de África hacia Eurasia, que cruzó la boca del Mar Rojo por la “puerta de las lamentaciones”. Alrededor del 3,000 a.C. se registra la migración de los pueblos de lengua semita hacia Mesopotamia.Así Téraj, el padre de Abraham, toma su familia cuando Sumeria decae y viaja hacia el norte por las rutas de las caravanas, atravesando Babilonia hasta Jarán, al sur de la actual Turquía. A la muerte de Téraj y ante el llamado de Yahvé, Abraham emprende su recorrido hacia el sur, costeando por el Mar Mediterráneo, pasando por todas las grandes ciudades de amorreos, cananeos, filisteos y fenicios, la Tierra de Canaán, lo que luego se llamaría Palestina.Sigue de paso y llega a Egipto, después se regresa para establecerse en Palestina, en el famoso encinar de Mamré en donde lo visita el mismísimo Yahvé, acompañado por un par de ángeles, que son obsequiados con una comilitona.Abraham realizó otra operación económica, rentó el jardín de Mamré, un encinar donde vivió muchos años con su tribu. Las anteriores transacciones económicas son una prueba fehaciente de que la Tierra prometida ya tenía habitantes plenamente establecidos.Como lo registra el Génesis, dijo Abraham, a la muerte de su esposa Sara: “Yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral… para retirar y sepultar a mi muerta”. A lo que le respondió Efrón a Abraham: “Págame 400 siclos de plata por un terreno…” Abraham accedió e hizo la operación de compra venta. Esta negociación en el año 1,800 a.C. es la mejor constancia de que la tierra donde Abraham residía no era suyaLa decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel es una promesa electoral de campaña del Presidente Trump. Y, aunque, nunca llegue a consolidarse, es urgente para él mostrarse como un cumplidor de su palabra ante los judíos israelitas que financiaron su campaña.“Una peligrosa estrategia, porque en el mundo musulmán los problemas se miden por siglos y no por años, puede fallar y reactivar la violencia y la llama eterna:” El País.Es difícil comprender cómo Jerusalén, un lugar “tres veces bendecido, tres veces santo”, donde dice la Biblia que murió el hijo del Dios, donde el profeta Mahoma subió al cielo en su yegua Burak y el rey David la convirtió en capital del pueblo de Dios, ha sido un infierno eterno.Por desgracia, este lugar santo que debía edificar las virtudes y la excelsitud del ser humano se constituyó en la cuna de odios, envidias, muerte y destrucción.En Jerusalén coinciden las tres religiones más importantes del mundo, ha conocido 40 guerras, 20 sitios, 10 saqueos y dos destrucciones a suelo raso, y hoy todo apunta a la entronización de una violencia eterna como modo de vida santa…Demasiada historia, religión y mitos se convirtieron en la antesala del infierno y no en las puertas del cielo y del paraíso……en Jerusalén, el viento huele a rezos, y la tierra a sangre…Fuente: Jerusalén, Antaki, IkramEl País