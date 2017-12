La Olla: Márquez y el ajedrez

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la recta final de su sexenio el gobierno de Miguel Márquez acomoda las fichas del ajedrez.En el Poder Judicial desde Palacio de Gobierno ya se dijo la favorita: Claudia Barrera Rangel.Claudia intentó hace cuatro años la Presidencia del Tribunal pero terminó por pesarle la sombra de Rafael “Gallo” Barba, el empresario irapuatense compadre del gobernador Márquez y de ella también.Se supone que se trata de otro Poder Público, pero ya conoce usted ese gran mito de la división de poderes en Guanajuato. Tal parece que los magistrados esperan la línea o el visto bueno desde Paseo de la Presa para elegir.En otro terreno, el de la nueva Fiscalía Anticorrupción en Guanajuato, Márquez también tendrá uno de los suyos, pues aunque no conozca al elegido ni lo haya encartado en lo particular para que él quedara, sí se trata de un subordinado del procurador Carlos Zamarripa, quien es el empleado del Gobernador.Marco Antonio Medina Torres fue electo con apenas los 24 votos necesarios (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el independiente David Landeros) contra 11 en contra de PRI y PVEM. La discusión ya usted la conoce entre los que defienden un proceso apegado a la legalidad y los que cuestionan que la elección de un empleado de la Procuraduría no garantiza el perfil de autonomía.El elegido no es culpable de un proceso que desde un principio se advirtió que traería problemas. Desde la Ley y la convocatoria los diputados (toditos) lo enredaron todo y la baraja de opciones quedó muuuy cortita.Ya veremos de qué está hecho cuando el elegido tenga que investigar asuntos incómodos para sus jefes.También esta semana el Ejecutivo envió sus propuestas para el Tribunal de Justicia Administrativa. Para la nueva Quinta Sala Especializada en materia anticorrupción la propuesta es que se quede Arturo Lara López, quien ocupaba esa silla de manera provisional desde que se creó en junio pasado.En una jugada de tres bandas en la silla de la Sala de la que era propietario Lara López, se propone a Gerardo Arroyo, un funcionario de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). Nadie pone en duda su perfil pero al final también es un subordinado del auditor Francisco Javier Pérez, otro puesto que, aunque es un brazo del Congreso del Estado, igual tiene sus ligas en Palacio de Gobierno.Y de Lara López es un abogado de prestigio, aunque sin perder de vista que hijo de un funcionario de primer nivel del gabinete de Márquez, el Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, del mismo nombre.Al mismo tiempo termina su periodo de siete años en ese Tribunal el magistrado Vicente Esqueda Méndez. Su último día es el 15 de diciembre y no hay noticia de que vayan a proponerlo para otro periodo, aunque tampoco el Ejecutivo envió la propuesta con la que pretenden ocupar ese asiento.Se da casi por hecho que Vicente no va, nadie le dirá por qué, son razones entendidas en eso de la política. Es el brazo derecho del senador Fernando Torres, rival del delfín Diego Sinhúe, e incómodo para el poder. En público Márquez le reconoció el viernes en el Informe del TJA su trabajo cuando fuera Presidente para impulsar proyectos como la notificación electrónica y los juicios en línea, y Vicente le agradeció el respaldo que siempre tuvo el Tribunal con recursos para poderlo hacer.No hay que perder de visita que el Tribunal de Justicia Administrativa (antes de los Contencioso) tiene mayores atribuciones en el marco del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción para castigar faltas administrativas graves de funcionarios públicos para también a los particulares involucrados.El Sistema Estatal Anticorrupción también arranca con la misma titular de Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco, la maestra de universidad de Márquez y de Zamarripa.Se trata de acomodar las fichas para dejar el tablero listo al 2018 y evitar en lo posible sobresaltos.El camino parece estar planchado para que a partir del siguiente año llegue a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato la magistrada civil Claudia Barrera Rangel.En la semana la telenovela del Poder Judicial dio un giro y se perfila para el desenlace. No fue sino hasta que el gobernador Márquez mandó señales de preferir a Claudia, que los “astros se alinearon”.Un grupo de magistrados empujaba al panista Diego León Zavala, que a la primera señal de Márquez, se bajó de la carrera. No quería enfrentarse a quien lo propuso para brincar de su carrera de burócrata en la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado a ser Magistrado Civil a partir de 2013.Incluso en la semana 10 de los 21 magistrados que votan se tomaron una foto en amena comida y la hicieron circular con la intención de mostrar el “músculo” que traían en apoyo a León Zavala. Unas horas después esa imagen ya no sirvió de nada, y el bloque “rebelde” terminó por desintegrarse.Trascendió que el principal impulsor de Diego, el magistrado Daniel Chowell Arenas, se alistaba a dar él la batalla, pero lo pensó dos veces, contó los apoyos luego de los que ya se habían bajado del barco, y decidió evitar el encontronazo con el Ejecutivo y con el resto de sus compañeros del Tribunal. Después de todo el ex Procurador de Justicia ya fue reelecto como Magistrado y hasta puede jubilarse.Al final Chowell Arenas se reunió con Barrera Rangel y terminaron por cerrar filas en ese proyecto.Aunque una cosa es que Márquez apoye a Claudia, y hasta digan se la debía de hace cuatro años, cuando también intentó ser la Presidente del Tribunal pero desde Palacio apagaron las grillas internas “imponiendo” a don Miguel Valadez Reyes. Pero otra distinta es que el Ejecutivo le consiga uno por uno los apoyos, así que le dijo que buscara la unanimidad y en eso es que está ahora la Magistrada.Con esta alianza Chowell-Barrera le cierran la puerta a otro que está al acecho, Alfonso Fragoso. El ex Presidente del Poder Judicial trae ganas de regresar pero no parece contar con los apoyos ni dentro ni fuera.Veremos la postura de otros de los nombres mencionados en la baraja, como el magistrado civil José Luis Aranda o el de quien se llegó a mencionar como el ‘delfín’ de Valadez, el penal Héctor Tinajero. También hay que ver en qué plan está Fragoso pues es evidente su distanciamiento con Claudia.No se esperarían mayores conflictos, en el Poder Judicial acostumbran tomar sus vacaciones navideñas con un acuerdo de unanimidad y llegarán a la sesión del pleno el 3 de enero a ratificarlo con el voto de los 21. No se conoce en la historia reciente del Tribunal una elección interna, al final es uno les guste o no a todos.Claudia tiene larga carrera en el Poder Judicial, empezando por Auxiliar de Sala en 1984. Fue Juez Menor Mixto en Guanajuato y en San Felipe, y luego Juez de Partido Civil en Celaya, Irapuato, Salamanca, y Magistrada de la Cuarta Sala Civil ya ratificada para un segundo periodo de siete años.La primera mujer que dirigió el Poder Judicial en Guanajuato fue Raquel Barajas (periodo del 2008 al 2012), actualmente titular de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, y excandidata del PAN a Diputada federal derrotada en el 2015. Otra prueba más del vínculo entre Ejecutivo-Judicial.A Claudia le toca convencer de su proyecto de dos años, con miras a cuatro, para el Tribunal. A diferencia del Ejecutivo o del Legislativo, en el Judicial destaca la ausencia de un debate público sobre el proyecto de los aspirantes, ¿qué nos digan a lo que se comprometen?, o para qué tanta grilla.Uno de los grandes retos en puerta para el Poder Judicial es la instrumentación de la nueva Justicia Laboral que, por reforma constitucional federal, pasa de las Juntas Locales del Ejecutivo, a su jurisdicción. Eso deberá estar arrancando a mediados del próximo año y queda todo por hacer.En materia de Oralidad Penal las evaluaciones nacionales dejan a Guanajuato en buen lugar, pero se trata de un sistema novedoso y perfectible que obliga a mejoras permanentes. Y ni qué decir de la Oralidad Familiar donde la exigencia tiene rebasada a la autoridad judicial y urge meterle mano.También se demanda la transparencia de los concursos de jueces y garantizar a los mejores.Sin el sueño de encabezar la candidatura presidencial de la coalición por “México al Frente”, y ya tampoco el llegar a la dirigencia nacional del PAN, el gobernador Márquez ya no tiene a qué irse.A su equipo más cercano le ha dicho que no tiene planeado dejar la gubernatura y donde puede saca de la chistera eso que tanto le gusta decir, que terminado el sexenio se irá a su rancho a tomar un respiro.Sin embargo Márquez no ha sido lo suficientemente contundente ni con los suyos ni hacia afuera, para mandar un mensaje inequívoco de que gobernará, como lo prometió al llegar, hasta el último minuto del sexenio que concluye el 25 de septiembre del 2018. La ambigüedad que provoca le juega en contra.Y pasan los días y ahí está el rumor de que si se va antes del 14 de este mes. Él dice que no.El viernes el Gobernador invitó a los alcaldes y legisladores de todos los partidos políticos a una comida navideña en San Gabriel de la Barrera, de esas para desearse lo mejor. Ahí, repitió el “yo ya me voy a mi rancho terminando”, pero cuentan que se escuchó fuerte el sonido de una urraca y Márquez soltó la frase entre broma y broma de que “ya ni la urraca me la cree”. Y la verdad es que pues no.Ese rumor de la partida de Márquez contribuye a alimentarlo versiones como las de radiopasillo en el Congreso del Estado de que el coordinador de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, pediría licencia y que ya hasta buscaba entre sus compañeros legisladores los apoyos para cuando se ofrezca elegir a Góber sustituto. El panista niega las versiones y dice que es fuego amigo.Ante el rumor los mismos cercanos a Márquez le pidieron saber sus intenciones, y los tranquilizó. Al menos por un tiempo.La verdad es que en la disputa de la candidatura presidencial Márquez nunca estuvo, y ahora pues menos. Él se la juega con Ricardo Anaya, quien ayer presentó su renuncia a la presidencia del Comité Nacional y hoy están convocando para un evento de “destape” con la clase política de su partido.Los guanajuatenses que son parte de la Permanente Nacional del PAN (Humberto Andrade, Lalo Trujillo, Juana de la Cruz, Alejandra Reynoso) ahí estuvieron para respaldar la decisión de Anaya.Y eso de que 3M se vaya a la dirigencia nacional del PAN pues tampoco ya se ve en el escenario. El que era secretario general del CEN, Demián Zepeda, tomó protesta al cargo.Ya con Anaya Cortés como virtual candidato de la coalición PAN-PRD-MC la apuesta de Márquez es la pronta designación de su ‘delfín’, Diego Sinhué Rodríguez, como el candidato a Gobernador (que sigue en su gira de visitas a comités municipales). Y luego estará ocupado, aunque diga que es asunto del partido, en el reparto de las candidaturas al 2018.La convocatoria para candidato a Gobernador del PRI está por salir, pero nadie espera una contienda.Los aspirantes se muerden las uñas porque es hora que no tienen noticia del dedazo que siempre esperan. Se supone que eligieron el método de una convención de delegados para definir a su candidato, y en ese entendido podría publicarse este martes la convocatoria para que se anoten.Al final las convocatorias traen sus candados en las letras chiquitas para ir bajando de la disputa a los aspirantes desde antes del registro, y que el Comité Nacional, con la sintonía de su candidato presidencial, José Antonio Meade, elijan a quienes ellos consideren que les traerá más votos. Así será.Los senadores Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico, y el presidente de la Fundación Colosio, José Luis Romero Hicks, son las tres cartas que han hecho campaña desde hace rato para ser favorecidos.En algunas de las convocatorias ya publicadas, como la de Jalisco, se advierten requisitos como que las firmas de apoyo de los sectores y organizaciones, la constancia de pago de cuotas o la de capacitación del Instituto Jesús Reyes Heroles, las emiten las directivas nacionales y no las locales. Desde el Comité Nacional entonces vendrá la línea de a quién hay que dar firma para su registro y a quienes ‘no gracias’.Diego Sinhué mantiene sus visitas a comités municipales del PAN. El viernes estuvo en Dolores Hidalgo (foto) y ayer en Guanajuato Capital.