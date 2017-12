Un Maestro para toda la vida

Publicidad

Desde el año 1971 en que conocí al Maestro Don Celestino Porte Petit cuando me inscribí en su clase de Derecho Penal II, nos identificamos y creo que mutuamente hubo una especie de encuentro como si nos esperáramos hacia tiempo.Al terminar la primera clase con él y la última del primer día al salir a las 21:00 horas nos dispusimos a abandonar el salón; cuando pasaba cerca de su escritorio, me dijo: “Ven ayúdame, por favor” señalando el montón de libros que tenía en el escritorio, porque aparte tenía un portafolio y unos apuntes en la otra mano.Tomé los libros y salimos juntos hacia el estacionamiento de la Facultad de Derecho, cuando llegamos me dijo “ese es mi coche”, indicándome un automóvil Mustang del año, en el lugar número Uno. Dejó su portafolio en el piso, sacó sus llaves y abrió la portezuela; colocó en el asiento de atrás su portafolio y los apuntes; le di sus libros y también allí los colocó; “tu para dónde vas?” me preguntó; “para tomar el autobús a Insurgentes”, le respondí.“No, pero para dónde vives”; “ah, hasta un poquito más allá de Chapultepec, por a avenida Melchor Ocampo”; y me dijo, con mucha confianza, “súbete te llevo hasta División del Norte y Concepción Béistegui, allí vivo y de allí te queda más cerca.” “Está bien” le dije, me abrió la portezuela y subí.Durante el recorrido, ya después de salir del Circuito Universitario, me preguntó “y a todo esto ¿cómo te llamas?, ¿te gustó la clase? ¿no eres de aquí verdad? ¿de dónde vienes?; todas esas preguntas como era su estilo, así muchas, en bloque, se las contesté; después me acostumbré a esa forma de charlar con él.Me dejó en la puerta de su casa y dijo “aquí está bien? “Si” le dije, “aquí ya tomo el autobús a Melchor Ocampo”. “Bueno, pues nos vemos, hasta mañana”.A muchos nos ha ocurrido que el toque o acercamiento con un personaje marca nuestras vidas para siempre. Ese día percibí que mi vida cambió y que seguiría una trayectoria con mayor esfuerzo pero que me daría más seguridad.Los acompañamientos al Maestro Celestino Porte Petit se hicieron cotidianos y ya después llegábamos a su casa y me invitaba a cenar unos huevos revueltos con frijoles negros veracruzanos, pues eran sus favoritos por ser oriundo de Córdoba, Veracruz, y un buen café. Amablemente su esposa Isabel Moreno, a quien cariñosamente llamábamos Chabelita, nos recibía con mucha alegría y buen humor.Cierto día al terminar la clase preguntó quiénes sabíamos mecanografía y si nos gustaría trabajar en la Procuraduría del entonces Distrito Federal, porque su amigo y ex alumno Sergio García Ramírez necesitaba personal honesto y eficiente, levantamos la mano solo tres; entre ellos su servidor y recuerdo también a mi entrañable amigo desde esa época Raúl Melgoza. Ya junto a su escritorio nos dio instrucciones con qué funcionario presentarnos en la Dirección de Averiguaciones Previas.Terminó ese semestre escolar, pero ya con la confianza y relación entre ambos, me encargó le mecanografiara varias tesis de jurisprudencia para citarlas en los libros que iba escribiendo. Lo visitaba en su casa o en su oficina en la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia; periódicamente preguntaba cómo nos iba en la Procuraduría y siempre recomendaba, honestidad y rectitud, sabedor de la gran corrupción que imperaba en aquella institución.Fue hasta el año 1974 en que ya de plano me pidió le ayudara en la Sala Penal como poyectista de sentencias, porque pensaba jubilarse pronto. Acepté y allí estuvimos trabajando, sin vacaciones, ni descansos de días festivos o fines de semana, era un remolino incansable de trabajo: impartir clase en la Facultad de Derecho de la UNAM, era Magistrado Penal en el Tribunal, Director del Semanario de Derecho Penal de la UNAM, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y siempre tenía en preparación escribiendo un nuevo libro.En esa época fue cuando menos pude visitar a mis familiares en León. Pero esa disciplina y hábito de trabajo y acostumbrarse a leer, ampliar, señalar, entender expedientes voluminosos y muchos proyectos sin descansar, nada más que lo indispensable, nos sirvió para toda la vida ese crisol de exigencia y entrenamiento espartano.Ya con la confianza y convivencia cotidiana en el trabajo tuvimos ocasión de escuchar varias de sus vivencias ahora históricas y algunas anécdotas conjuntas que en otra entrega aquí relataré, como la sentencia del General Mariles, aquel campeón olímpico acusado de homicidio; o bien, cuando le ayudábamos en el Seminario de Derecho Penal a revisar los proyectos de tesis en esa materia.Sin darnos cuenta, y casi a manera de reflejo, en varias ocasiones o situaciones seguimos o actuamos siguiendo su ejemplo.Siempre para estas fechas prenavideñas y consecutivas a su cumpleaños, suelo recordarlo, y ahora más cuando leo en periódico “a.m.” que uno de sus nietos, Alejandro Porte Petit González, fue seleccionado por el Senado de la República entre los ocho finalistas para ser designado Fiscal Especial para Delitos Electorales de la PGR. Si en sus alumnos dejó huella y su simiente, con mayor razón en su estirpe.