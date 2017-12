Califican de 'robo' operativo en Zona Piel

Publicidad



“Me parece muy mal que lo hayan hecho de madrugada, como si se escondieran de alguien, y luego, aparte de la multa no les van a regresar la mercancía, es un robo”, dijo otro vendedor.

Tras el operativo realizado por gendarmes de la Policía Federal, la madrugada del viernes en Zona Piel, los comerciantes se mostraron inconformes con la manera en que se hizo.La tarde del sábado, los cuatro locales que fueron cateados en la plaza comercial ubicada entre la avenida Españita y Plan de San Luis tenían el sello de “asegurado” de la Procuraduría General de la República (PGR), además, otros 6 comercios se mantuvieron cerrados.Dentro de uno de estos locales donde se llevó a cabo el decomiso de productos piratas, se encontraba un grupo de empleados desconcertados ante lo que había sucedido.“Llegamos y ya no había nada, solo porque vendemos piratería, ya ahorita no queda que vender, no nos dejaron ni para el almuerzo”, comentó un empleado del local afectado.Para algunos de los comerciantes en esta plaza de la Zona Piel, el operativo realizado da una mala imagen para el lugar, “qué poca, yo no vendo réplicas, pero afecta la imagen de la plaza, y aparte perjudican a la imagen de la ciudad y al turismo” mencionó molesta, una vendedora.Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado la cantidad de productos asegurados durante el operativo.