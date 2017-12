Los atrapan por robo pero los sueltan porque nadie denunció

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No hubo víctimas ni motivos suficientes para que el Ministerio Público recibiera a los tres hombres detenidos por supuesto robo en San José de Cementos.Esto fue informado por fuentes allegadas a la detención, quienes agregaron que aunque dentro de la camioneta había objetos que pudieran no ser de los hombres, no fue dato suficiente para que el Ministerio Público los recibiera y los procesara.La captura sucedió alrededor de las 10 de la mañana del jueves en la calle Alegría, luego de que una mujer denunciara un asalto.Policías acudieron y tras una persecución detuvieron a tres hombres que bajaron de una camioneta Tahoe, en ésta los agentes encontraron teléfonos celulares, dinero y otros aparatos eléctricos.En el lugar de los hechos los tres hombres fueron subidos a una patrulla y la camioneta quedó bajo resguardo, pero a su llegada a una delegación no pudieron dejarlos a disposición del Ministerio Público, puesto que no había delito porque la víctima no presentó denuncia y no fue localizada.Las víctimas de un asalto ocurrido en la colonia San Isidro no han querido denunciar ni declarar ante el Ministerio Público pese a la detención de los presuntos responsables del atraco.Ayer agentes ministeriales buscaron a los afectados para tomar su declaración y enviar a los detenidos ante un juez de control.Los presuntos asaltantes fueron detenidos a las 4:15 de la tarde del viernes en el cruce del bulevar Juan José Torres Landa y la calle Honda de San Miguel, en la colonia San Miguel.La vocera de la Subprocuraduría de Justicia, Fátima Negrete, informó que debido a que las víctimas no han dado una declaración formal desconocen cómo ocurrieron los hechos.“Sabemos que fue en la colonia San Isidro y después que se hace la detención, las propias víctimas reconocieron a los hombres”, dijo.De manera preliminar se informó que a las dos víctimas les fue robado alrededor de seis mil pesos en total.El dinero, dos armas de fuego calibre .32 milímetros y siete cartuchos fueron recuperados por la Policía Municipal.Luego de asalto la Policía inició la búsqueda de dos hombres en una motocicleta roja con negro, fueron localizados en el Centro de la ciudad luego de que subieran la motocicleta a una camioneta Combi.Si las víctimas firman su declaración será suficiente para que el Ministerio Público lleve a cabo la investigación contra Érick de 25 años, Víctor Manuel de 39 y Francisco Felipe de la misma edad.De lo contrario la Fiscalía los liberará por falta de pruebas y por la ausencia de víctimas.