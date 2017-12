Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este año se celebró el 30.° aniversario de Street Fighter y Capcom no quería quedarse sin festejar a una de sus franquicias estrella, razón por la cual anunció el lanzamiento de Street Fighter 30th Anniversary Collection.De acuerdo con el anuncio oficial, Street Fighter 30th Anniversary Collection es un paquete que incluye una colección de 12 entregas que debutaron antes de Street Fighter IV. Así pues, quienes adquieran este paquete recibirán Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street Fighter III: 2nd Impact y Street Fighter III: 3rd Strike.Un detalle interesante es que Street Fighter 30th Anniversary Collection contará con un componente online para que disfrutes batallas de Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 y Street Fighter III: 3rd Strike contra jugadores de todo el mundo.Eso no es todo, puesto que Street Fighter 30th Anniversary Collection también celebrará la historia de la franquicia con modos como Museo, el cual incluye una colección de arte conceptual, documentos de diseño y detalles curiosos sobre cada entrega. Además de biografías detalladas de los personajes y un reproductor para que escuches tus temas favoritos de la franquicia. Por último, contará con una “línea de tiempo interactiva” en la cual podrás ver la evolución de Street Fighter en sus 30 años de historia.Street Fighter 30th Anniversary Collection estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC en algún momento de mayo de 2018, con un costo aproximado de $49.99 USD.