Le ganan más a las copias y son de mejor calidad, afirman comerciantes

“Es que sólo así, a veces nos podemos dar todos un gustito y que sea parejo para todos, que nos alcance bien para todos estrenar, y no sólo alguno”, dijo María Aguilar, madre de familia.



“No hay muchos modelos como antes, la verdad ahorita no encontramos modelitos como para toda la familia. En variedad ya falta mucho, no hay como antes, además ya hay mucho zapato que se ve como chino, aunque a uno le dicen que sí es piel”, dijo Araceli Bernal, habitante del Estado de México.



Dentro de uno de los locales cateados ayer se encontraban empleados desconcertados ante lo que había sucedido. “Llegamos y ya no había nada, sólo porque vendemos piratería, ya ahorita no queda que vender, no nos dejaron ni para el almuerzo”, comentó uno de los trabajadores.



“Me parece muy mal que lo hayan hecho de madrugada, como si se escondieran de alguien, y aparte de la multa no les van a regresar la mercancía (a los dueños), es un robo”, agregó.

Comerciantes de la Zona Pielde productos de marcas reconocidas. Aunque la mayor parte de los negocios concentrados en las plazas y locales de esa áreaalgunosLasque más se imitan son las de los diseñadores, en tanto que encopian las marcasVendedores de mayoreo recomiendan a quienes desean iniciar negocios de bolsas que compren ‘clones’,que se usan en ella y aseguran que pasaron por pruebas de calidad, pese a no ser productos originales., pues mientras un bolso pequeño de diseñador parte en promedio de 200 dólares, una imitación en la Zona Piel vale menos de 200 pesos.De igual forma los costos, mientras que un par de tenis originales modelo Superstar de la marca Adidas cuesta dos mil 600 pesos en su sitio web, uno ‘pirata’ en la Zona Piel se puede adquirir por 250 pesos.Ana Ruth López, empleada de una tienda de calzado deportivo de imitación, reconoció que aunque la calidad de sus productos pudiera ser menor a la de las marcas originales,Tenis Adidas, modelo Superstar original, valen 2 mil 599 pesos, y las copias que venden en la Zona Piel, 250 pesos.De los, sólo ende elloslas bolsas de imitación, en el resto aseguró queEl aumento de este tipo de productos, comentan algunos comerciantes,, al confiar en la calidad de productos de los que desconocen sus procesos y controles de calidad.La madrugada del viernes policías federales catearon locales de la Zona Piel. Foto: ArchivoComerciantes de la Zona Piel consideraron que no fue adecuada la manera en que, la madrugada del viernes. La tarde de ayer,en los que se decomisaron zapatos, en la plaza entre las calles Españita y Plan de San Luis,Para otros el operativo da mala imagen del lugar. “Yo no vendo réplicas, peroy aparte perjudican a la imagen de la ciudad y al turismo”, mencionó una vendedora.Hasta ayer las autoridades no habían proporcionado la cifra de pares de calzado decomisados.