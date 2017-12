Dejaron Fox y Calderón intacta la impunidad, asegura Anaya

Publicidad



"En el 2000, cuando ganó Vicente Fox, muchos soñamos con que la derrota del PRI traería todos los cambios anhelados. Pero seamos francos y hagamos autocrítica de esta circunstancia: no cambiamos el régimen.

"Un ejemplo que pinta de cuerpo entero lo que digo es el Pemexgate. Al líder del sindicato petrolero no se le tocó ni con el pétalo de una rosa. Y ese sistema corporativo y clientelar del PRI permaneció prácticamente intacto", lamentó Anaya.



"Hubo grandes avances, pero seamos sinceros y autocríticos, no cambiamos las estructuras clientelares y corporativas del PRI. Y quedó intacto el pacto de impunidad. Se le entregó a Elba Esther Gordillo el control de la educación básica en nuestro país, nombrando a su yerno subsecretario de Educación Básica.

"Sin una estrategia clara y eficaz se disparó la violencia hasta alcanzar niveles francamente insospechados, detrás de esa violencia hay enorme sufrimiento y tragedias humanas. Hubo avances sí, pero no cambiamos el régimen", agregó.

Hablar de modernidad cuando se utilizan prácticas del pasado como la cargada y el dedazo es no tener vergüenza. Nos tomó setenta años sacar al PRI y en menos de 5 han convertido al PAN en una mala copia. Panista, rebélate. Únete a la oposición. Dame tu firma. pic.twitter.com/r9wimroq2O — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 10 de diciembre de 2017

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El panista Ricardo Anaya cuestionó ayer a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. El aspirante a la candidatura presidencial de la coalición Por México al Frente criticó que las dos Administraciones panistas no hayan desmantelado las estructuras de corrupción instauradas por el PRI.En su primer mensaje como aspirante presidencial y acompañado por los artífices del bloque opositor (la perredista Alejandra Barrales y el dirigente de MC, Dante Delgado) ofreció romper el pacto de impunidad que no fue eliminado en las gestiones panistas.El académico Jorge Castañeda (centro izq.) conversa con Dante Delgado (centro), dirigente de Movimiento Ciudadano, durante el evento.Luego dijo que la historia se repitió en elMientras daba su discurso en un salón del World Trade Center, el ex dirigente panista proyectaba imágenes a sus espaldas, entre ellas las de los dirigentes Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo, las cuales eran abucheadas por los cientos de personas que acudieron al acto.Agregó que el aspirante del PRI,y, el de Morena,, como la de ofrecer amnistía al crimen organizado.Tras las críticas a las gestiones panistas,cuestionó a Anaya y llamó a los albiazules a sumarse a su proyecto independiente por la Presidencia.