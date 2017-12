Mata a la hija de su novia porque no se puso la pijama

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una niña de tres años murió tras recibir un severo golpe en la cabeza, al ser arrojada por el novio de la mamá al piso de la recamara, debido a que el sujeto le había ordenado a la pequeña Kyle que se pusiera el pijama y ella no quería.De acuerdo a las investigaciones, se reporta que en tres ocasiones el sujeto arrojó a la niña al piso, como queda evidenciado en los golpes que presenta la menor en diferentes partes del cuerpo.El canal KOAM TV reportó que los registros de Carl’s Junction Police en Missouri muestran que el responsable de los hechos responde al nombre de Jalen Vaden, quien cuenta con 22 años, y asegura que estaba enojado porque la niña debía cambiarse de ropa y no se había colocado el pijama.Los investigadores dicen que el sujeto sumamente molesto arrojó a Kyle al piso, quien se golpeó la cabeza con el piso.Un poco más tarde, la menor sale de la recamara sin si pijama y de nueva cuenta la vuelve a arrojar y caé en la cama.Según las autoridades, en la tercera ocasión Vaden volvió a ver que Kyle no tenía su pijama y ya en estado de ira la agarra de la pierna y la arroja a su cuarto quedando la niña tirada en el piso.Los investigadores dicen que Vaden salió de la habitación de Kyle y regresó poco después para encontrarla sangrando e indiferente.La niña fue llevada en forma urgente para recibir los servicios médicos al Children’s Mercy, en Kansas City, donde más tarde murió.Una autopsia reveló que la causa de su muerte fue una lesión en la cabeza.El sujeto admitió los hechos y fue acusado de abuso o negligencia de un niño que resultó en la muerte y asesinato en segundo grado.La madre de la niña, Devyn Kyle, fue absuelta de cualquier fechoría.Con información de El Debate