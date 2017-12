Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una de las más famosas ángeles de, la modelo brasileña, ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram que es toda una declaración de intenciones. La top, que tiene 36 años y que lleva desde 1999 desfilando para la firma de lencería, cuenta que ha recibido una oferta para "filmar un vídeo sexy" con el fin de publicarlo y compartirlo en las redes sociales. Pero esta vez ha dicho no., sentencia."Aunque he hecho muchas cosas de este tipo, algo cambió en mí cuando una amiga se me acercó para decirme que no estaba contenta con su cuerpo y me hizo pensar", confiesa Lima, que admite que todos los días se levanta preocupada por su aspecto, pensando en cómo se ve y en si dicho aspecto resultará aceptable en su trabajo."Y en ese momento me di cuenta de que la mayoría de las mujeres probablemente se despierten todas las mañanas tratando de encajar en un estereotipo que la sociedad, los medios de comunicación y la moda imponen", continúa la modelo, que pensó que "no es una forma de vivir" y que no es "física y mentalmente saludable". "Así que decidí hacer ese cambio, no volveré a quitarme la ropa por una causa vacía", concluye el texto, firmado por la modelo más sexy del planeta según la enciclopedia de la moda models.com y la cuarta mejor pagada según el último ránking de la revista Forbes.Este mensaje viene acompañado de otro texto a modo de imagen, en el que pide permiso a sus seguidores —tiene 11 millones de medio en esta red social— para que la dejen ayudarles a sentirse mejor. La modelo confiesa que ella también tiene sus propias inseguridades y que no tiene miedo de hablar de ello porque forman parte de ella.Lima subraya que su trabajo como modelo le hace tener una fuerte presión sobre su físico lo que le ha llevado a pensar que las mujeres se ven obligadas a soportar demasiado peso. "Estoy cansada de las imposiciones, nosotras, como mujeres, no deberíamos continuar viviendo en un mundo con tales valores superficiales. No es justo para nosotras, y más allá de la justicia, es insano física y mentalmente cómo la sociedad nos impone cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos estar físicamente... Quiero cambiarlo, en nombre de mi abuela, de mi madre y de todas mis antecesoras que hayan sido etiquetadas, presionadas e incomprendidas", continúa su alegato."Yo haré ese cambio y comenzaré por mí. Me niego a seguir. Estoy cerca de ti, a tu lado. Vamos a cambiar el mundo", proclama y lo hace en nombre de sus hijos, al tiempo que pide disculpas por si ha traspasado algunos límites.