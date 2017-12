Publicidad

Con un fuerte regaño ay a, quien finalmente fue el último eliminado de la competencia, concluyó la semifinal de, con un cenote y unas cavernas como escenario.La niña Alana, ganadora del primer, también asistió al programa, ahora como invitada para darle algunos consejos a los participantes.El programa grabado esta vez en Cancún inició con un reto en donde Pablo, criticado como “soberbio”, se equivocó al servir uno y no tres platos de su “Recado de puerco pelón” a los juecesPero uno de los favoritos, Pastor, también erró, al presentar una preparación que no gustó nada a los jueces, quienes calificaron su “Conociendo Mérida” como un platillo que “dejaba mucho que desear” y que provocó incluso que el chef BenitoTras el fracaso de ambos cocineros (quienes perdieron la oportunidad de avanzar a la gran final de manera automática) se presentó un segundo reto ya con la inclusión de Cynthia y Honorina. Para la evaluación de los platillos fue invitada, finalista deFinalmente Pablo se arriesgó con un platillo llamado “Caldereta Tumbada”, mismo que mezclaba sabores de Veracruz y España. Aunque tuvo una buena impresión para los jueces, no alcanzó a calificar para la gran final.Serán entonces Pastor, Cynthia y Honorina los tres grandes finalistas de la emisión transmitida por