Publicidad



"Pues no, en realidad no hemos tenido realmente la posibilidad de concretar algo así". Pero las agendas de todos los ex integrantes también es un impedimento. "Creo que todos estamos en momentos muy diferentes y no se han dado las cosas para que así sea".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A casi una década de la separación del, la cantantedijo que es casi imposible un reencuentro, pero se espera un documental para conmemorar 10 años de su fin.A la posibilidad de que el público pueda ver juntos a "Roberta" (Dulce María), "Diego" (Christopher Uckermann), "Mía" (Anahí), "Giovanni" (Christian Chávez), "Miguel" (Alfonso Herrera) y "Lupita" (Maite Perroni), esta última dijo a la prensa, durante la inauguración de un gimnasio en la Ciudad de México:Pero estos años no pasarán desapercibidos, puesplanea lanzar un documental con material inédito de "Rebelde", a lo que Perroni relató:"Sé que existe el documental, sé que están trabajando en él, también sé que la intención es que se conozca el próximo año, que se cumple una década de habernos separado."Pero la verdad es que no lo he visto, no conozco el material que van a utilizar, me imagino que va a ser demasiado recopilado de todo lo que vivimos, entonces también será sorpresa para mí ver cómo es el documental porque no conozco nada del material que está", concluyó.Además de que con anterioridad, el productor Pedro Damián comentó para Notimex que está planeando una nueva generación de "Rebeldes" con actores de varias partes del mundo.