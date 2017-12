¿Viene último disco de Slipknot?

Publicidad

El nuevo álbum de Slipknot podría no estar tan lejano, pero el problema para los seguidores de la agrupación radica en algo mayor: podría ser el último.Esto lo ha mencionado uno de los integrantes medulares de la banda, Shawn Crahan, mejor conocido como Clown."Tenemos ya algunas cosas compuestas. Pienso que este disco podría ser el último. Todos nos estamos haciendo viejos, no me gusta decirle a la gente '¡Eso es todo!', porque no tengo que molestar a nadie", señaló el percusionista durante una charla en The Jasta Show y tras ser cuestionado directamente acerca de la placa sucesora de(2014).Los encargados de las nuevas composiciones de Slipknot son el propio Crahan y el guitarrista Jim Root, mientras que el vocalista del colectivo de metal, Corey Taylor, se mantiene 100 por ciento enfocado en su proyecto Stone Sour.