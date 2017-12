Dictan prisión domiciliaria a hermano de Lionel Messi

Publicidad

Matías Messi, uno de los dos hermanos mayores del astro argentino Lionel Messi, deberá cumplir arresto domiciliario por supuesta portación ilegal de arma de fuego, ordenaron el lunes los fiscales que llevan el casoEn un confuso episodio ocurrido el pasado 30 de noviembre, Messi fue hallado inconsciente y con graves heridas a bordo de una lancha en la que el joven se habría accidentado navegando en el río ParanáEn una posterior pericia policial, se encontró un arma de fuego en la embarcación que no estaba declarada por el individuo de 35 añosLa justicia imputó a Messi por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, el cual prevé una pena de tres a ocho años y medio de prisión, y le dictó el arresto preventivoDebido a las graves lesiones que sufrió en el rostro, fracturas en la mandíbula, la nariz y otras lesiones, por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, los fiscales del caso aceptaron que una vez que reciba alta médica continúe detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria“El estado de salud es delicado, por eso se aconseja desde medicina forense que la prisión preventiva continúe bajo modalidad domiciliaria”, explicó a periodistas el fiscal Matías Ocariz“Hay que garantizarle las condiciones de higiene para que no sufra infeccionesAdemás de una dieta muy estricta que tiene que mantener por la intervención quirúrgica a la que fue sometido”El hermano del capitán del Barcelona y de la selección argentina será alojado en un domicilio particular en Rosario, ciudad natal de los Messi en la provincia de Santa Fe“El garante de esa prisión domiciliaria justificada por su estado de salud será su padre, Jorge Messi”, confirmó OcarizEsta medida en principio se mantendrá hasta el 23 de diciembre, indicó el funcionario judicialMientras tanto, los fiscales aguardarán los resultados de las distintas pericias ordenadas sobre la embarcación, entre ellas el cotejo de ADN del imputado con las manchas de sangreMessi, que no declaró ante los fiscales, dijo a través de su abogado Ignacio Carbone que chocó contra un banco de arena mientras navegabaHasta el momento la justicia además ha descartado la presencia de otra persona en la lancha, apuntó el otro fiscal a cargo del caso, Lucas AltareLa situación judicial de Messi es compleja debido a que ya estuvo involucrado en un incidente con un arma de fuego en 2015, cuando se le encontró una pistola sin papeles en su automóvilPor esta causa, Messi evitó ir a juicio a cambio de un período de probatoria que se cumplió hace unos meses atrásAhora como supuesto reincidente en principio debería enfrentar un juicio“Una prisión preventiva morigerada en estas condiciones es lo que corresponde, no sólo por su condición de salud sino por las características de nuestro cliente, una persona de bien que no se va a fugar”, comentó el abogado Carbone a periodistas apostados en la puerta de la clínica privada donde está hospitalizado MessiRespecto a la acusación contra su cliente, el letrado sostuvo que “en caso que se compruebe el arma es de él, estamos frente a una figura atenuada de portación que baja el delito a dos años a seis meses de prisión, lo cual prevé una pena en suspenso, condicional (sin prisión)”Messi todavía no declaró ante la justiciaEl futbolista tiene otros dos hermanos, Rodrigo, el mayor de los hijos, y María Sol, la menor