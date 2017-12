Tuzos se queja del mundialito

Publicidad

El presidente del Pachuca, Jesús Martínez Patiño, se quejó de la planeación del Mundial de ClubesArgumentó que el Gremio, el rival de los Tuzos en las semifinales del torneo, no tuvo el desgaste de haber jugado una ronda previaLos hidalguenses tuvieron que jugar unos cuartos de final frente al Wydad Casablanca para acceder al choque frente al campeón de la Cope Libertadores“Se me hace una desventaja absoluta que Gremio no ha jugado un sólo partido, llega sin tarjetas amarillas, llega descansado, así está el sistema del torneo, y hay que afrontarlo; vienen muy motivados, ganaron la Copa Libertadores”, consideró MartínezSin embargo, manifestó su optimismo para superar al cuadro brasileño y llegar a la final del Mundialito contra el Real Madrid o el Al Jazira, “Va a ser un partido durísimo, pero si siguen mis muchachos con esa entrega, podemos aspirar a algo; nosotros tuvimos alrededor de 18 hasta a 20 llegadas en todo el partido, veintitantas llegadas y ellos tuvieron seis, entonces realmente creo que fue un triunfo muy merecido y se lo merecía mucho la afición y para todo México”, señalóEl Real Madrid, monarca de la Champions League, llegó a los Emiratos Árabaes Unidos, para buscar su tercer título de Mundial de Clubes, enfrentará el próximo miércoles al Al Jaziralocal