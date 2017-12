Ex líder del PAN y Meade son “muy pirruris”: AMLO

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República de Por México al Frente, el panista Ricardo Anaya, y del PRI, José Antonio Meade, son “muy pirruris”, son candidatos de la “mafia del poder” que no conocen el país, no les da el sol, están blancos, “puxhos y se la pasan todo el tiempo en la Ciudad de México”, afirmó el presidente de Morena, Andrés Manuel López ObradorEn un recorrido por los municipios mexiquenses de Tenango de Arista , Villa Guerrero y Almoloya de Juárez dijo que ambos piensan que sólo con los medios de información van a ganar y no es asíAl opinar sobre los virtuales candidatos del PRI y del Frente a la Presidencia de la República, López Obrador afirmó: “La gente no quiere que se repita el caso de [Enrique] Peña [Nieto], lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra, entonces eso no funciona”De acuerdo con el tabasqueño, tienen que apurarse a visitar los pueblos“Me llama la atención de que llevan como 15 días promoviendo a Meade en la Ciudad de México y no ha salido a hablar con la gente, no ha salido a visitar ningún pueblo”, aseguróIndicó que Ricardo Anaya “es lo mismo, es muy ‘pirruris’, son candidatos de la mafia del poder ‘pirrurris’, peleles, títeres, los impulsan para que siga el bandidaje oficial, para que sigan saqueando al país“Como dije ayer, para abril o para mayo, como dice la canción, van a estar desesperados los de la mafia del poder, convocando a la unidad a todos los candidatos en contra de nosotros, pero aunque se unan, les vamos a ganar”, declaróReiteró que va arriba en las encuestas y sus enemigos políticos dicen que viene la guerra sucia, pero no les va a funcionarAhora en estos tiempos, quien se coloca en el segundo lugar y van hacer la convocatoria para que se le apoye a él, pero eso no tendrá resultados, dijo Andrés Manuel López Obrador