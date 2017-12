Publicidad

Luego de que alguna o algunas personas le prendieran fuego a propósito, los Bomberos de la ciudad lograron controlar las llamas de un incendio ocurrido dentro del túnel El Barretero, en una de las bodegas que son propiedad del municipio.Los hechos se registraron cerca de las 14 horas, luego de que algunos automovilistas que transitaban por el lugar reportaran una densa nube de humo saliendo del túnel que conecta la zona de Pozuelos con Embajadoras.Hasta el lugar se dirigieron cuatro elementos del grupo voluntario deque se ubica muy cerca de la zona, quienes se trasladaron a bordo de la motobomba marcada con el número 02, misma que sirvió para irrigar el agua que apagó las llamas de la conflagración.Según se dio a conocer, en la bodega, ademas de diversos residuos, se encontraba abandonado un colchón viejo, mismo que provocó la humareda que alertó a los automovilistas una vez que éste agarró fuego.Luego de unos minutos, los bomberos lograron controlar el incendio, y procedieron a revisar metódicamente el interior de esta bodega abandonada para asegurar que no se reavivarán las llamas, ya que ha sido utilizada por los capitalinos para arrojar basura.Este tipo de bodegas han sido cerradas en otros puntos de la ciudad, no sólo por la contaminación que representan, si no porque también son un peligro para quienes cruzan los túneles cada día, ya que en su interior han ocurrido robos y hasta violaciones, como sucedió en una que se encontraba en el túnel de Dos Ríos, y posteriormente fue clausurada.