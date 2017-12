Publicidad

Luego de que Yolanda Tellería Beltrán, alcaldesa de Pachuca, anunciara que metería “mano dura” contra Oscar “Perro” Pelcastre, y este saliera por la tarde, luego de que nadie del ayuntamiento se presentara a denunciar, usuarios de Facebook recriminaron el hecho. La alcaldesa publicó en su fanpage: “ No cederemos en nuestra lucha contra la ilegalidad, el oportunismo y el influyentismo, nosotros no bajaremos los brazos y actuaremos las veces que sean necesarias para mantener La Paz y la tranquilidad de los ciudadanos y comerciantes del centro. Nadie, absolutamente nadie estará por encima de la ley.”Inmediatamente, muchos de sus seguidores empezaron a recriminar su falta de seriedad en el asunto como Sandy Hernández Ortiz quien escribió: “si de verdad actuara le creeríamos un céntimo de lo que dice, pero este personaje "atrapado" por uds el fin de semana pasado solo nos mostró quien manda en esta ciudad, que triste que este mas interesada en cuidar lugares de parquimetros que brindar seguridad y libre transito al publico en general, tache Yoli Tellería y de verdad ansio que su mandato termine y la ciudad no vuelva a caer en embaucos del PRI y EL PAN” (SIC)El usuario Daniel Mendoza escribió: “Jajaja si claro!!! Los hechos hablan mas que mil palabras y es un hecho que usted ni tiene autoridad ni mucho menos mano fuerte contra aquellos que se burlan una y otra vez de la ley, en específico el perro pelcastre, sigue y seguirá haciendo su santa voluntad junto con su banda de delincuentes, teniendo secuestrado el centro de pachuca principalmente, porque a usted le tembló la mano para refundirlo en la cárcel, así que no diga cosas que a simple vista tuvo la oportunidad de hacer y no hizo, un punto menos a la credibilidad de su mandato ”(SIC)Marío Rodríguez Chávez envió el siguiente mensaje: “Y los comercios establecidos no hemos hecho nada para ayudarte que gente venga y se ponga cuando esperamos venta todo el año esperando para que unos pocos que dicen que tienen derecho de comer lo hagan de la manera legal y no como lo hacen afuerzas Nosotros tendriamos que tener un diálogo contigo somos muchos los comercios establecidos” (SIC)”.La usuaria Lucy Mota apuntó : ”Tache Yoli Tellería porque lo que dices no se ve reflejado en los hechos, ejemplo claro de ello fue la libertad de Oscar Pelcastre, que se paso su "ley" por el arco del triunfo”(SIC)Ayer, a través de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, informó que la liberación de El Perro Pelcastre se debe a que no se presentó ninguna persona del ayuntamiento a ratificar la denuncia y no se acreditó el daño de una patrulla del municipio.El Ayuntamiento se escudó y acusó directamente al síndico jurídico Francisco Carreño como el autor de que “El Perro” saliera libre, al no presentarle y fincarle las responsabilidades que lo llevaron a la celda el viernes anterior durante una manifestación en el centro de la capital. Tellería apoya a Anaya A través de sus redes sociales, Yolanda Tellería Beltrán dejó de manifiesto su apoyo a Ricardo Anaya, aspirante a la Presidencia de la República a través de la candidatura de la coalición “Por México al Frente”. La alcaldesa de Pachuca asistió a la presentación de Anaya, acompañada de su esposo Daniel Ludlow Kuri.