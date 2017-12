El frío encarece el precio de las verduras en Hidalgo

Publicidad

Las verduras son las principales afectadas por las recientes heladas y por lo tanto su precio aumentó.Así lo aseguró Francisco Rodríguez Pérez, líder de los comerciantes de la Central de Abastos de Pachuca quien agregó que el precio de las frutas está estable, ya que la mayoría son de temporada.En cambio la lechuga, rábano, calabaza, chayote, papa, tomate y chiles son algunas de las cosechas que sufren las inclemencias del clima y aumentarán su precio. Como ejemplo puso al jitomate.“Tiene dos semanas que repuntó, estaba en 6 y ya subió a 12 o hasta 15 pesos. Por los fríos el jitomate no se madura, por lo tanto hay un poco de escasez. Hay existencia pero el jitomate está un poco verde, por eso tiende a subir, no hay mucho jitomate de color”.Alfonso Lugo del local de frutas y verduras “Pitifruts” agregó que el jitomate hidalguense producido en las zonas de invernadero de Zacualtipán o Apan se está helando y por consecuencia se debe recurrir a otro mercado, en este caso el sinaloense.“Los invernaderos ya dieron su vida útil y empieza la temporada del jitomate de Sinaloa por el clima caliente, debemos ir hasta allá y por eso sube el precio. Ahora anda como en 350 pesos la caja de 20 kilos pero hace una semana estaba en 150” aseguró.Francisco Rodríguez dijo que para fin de año disminuirá en un 50 por ciento el valor de las uvas, porque se tiene mucha almacenada.“Ahora están entre 70 o 80 pesos, para esas fechas bajarán a 30 o 40 pesos porque las uvas solo son para uno o dos días. Sacan toda la mercancía para terminar el almacenamiento y los racimos los venden baratos para que se vayan rápido”.Además, Alfonso Lugo agregó que existe un aumento de proveedores de uva, por lo que no ocurrirá un caso de incremento excesivo en su precio durante año nuevo.“Hace años el precio de la uva se disparaba al 200 o 300 por ciento y como ahora ya muchos compañeros meten uva, baja el precio”.