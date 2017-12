Foideh protesta en alcaldía de Pachuca

Publicidad

Un grupo de simpatizantes de la Federación de Organizaciones Independientes de Hidalgo (FOIDEH) protestó en silencio frente a la alcaldía de Pachuca."Denunciamos los hechos que le hicieron a Óscar Pelcastre" y "señora presidenta no cumples lo que dices", son sus consignas.En días pasados la policía municipal detuvo a Pelcastre, sin embargo la procuraduría lo puso en libertad al señalar que la alcaldía no ratificó la denuncia.La presidencia municipal de Pachuca responsabilizó al síndico Francisco Carreño de no fincarle responsabilidades por amenazas, fraude y ultraje a la autoridad.Ahora los inconformes van hacia la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo.