Frente Opositor va por ajustes al presupuesto 2018

Legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD no aprobarán el paquete económico 2018 como lo presentó la Secretaría de Finanzas por la asignación de 102 millones de pesos para el Tuzobus y otros gastos injustificados, indicó Asael Hernández Cerón, líder de Acción Nacional.Tras formalizar el Frente Opositor la semana pasada, dijo, también se estableció que los tres institutos políticos tendrán una agenda legislativa en común.Del Sistema de Transporte Masivo criticó que la administración de Omar Fayad continúe inyectando capital a la empresa Corredor Felipe Ángeles SAPI, vinculada con ex funcionarios de Francisco Olvera."Si el transporte no sirvió que lo quiten, el gobernador lo traía en campaña, no nos puede estar costando tanto a los hidalguenses una empresa que no sabemos sus orígenes..."El también ex alcalde de Tezontepec de Aldama agregó que de nada ha servido incrementar el gasto en seguridad con una estrategia que calificó de "fallida" debido al incremento en índices de inseguridad.Comentó que el Presupuesto de Egresos para el próximo año presenta gasto operativo del gobierno que debería ser re direccionado con tal de cubrir necesidades de la población, mientras que el re direccionamiento de recursos para educación y salud tiene inconsistencias.