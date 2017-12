Luminarias fundidas y patrullas que nunca llegan, la constante en Pachuca

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En una reunión de vecinos de la Periodistas acusaron a la alcaldía de Pachuca de mantener en el abandono no solo a la colonia sino a toda la ciudad por falta de obra pública.Falta pintar todos los pasos peatonales, muchas luminarias están fundidas y en el Río de las Avenidas son necesarias placas de no estacionarse y de señalización para que haga parada el transporte público, narró el vecino Guillermo Monroy.La queja más importante es la iluminación sobre la avenida Revolución donde es deficiente, además el vecino entrevistado aseguró que reportó la situación varias ocasiones al ayuntamiento sin que se solucione.31 luminarias inservibles y patrullas que nunca llegan“De lado a lado, de prepa uno hasta el jardín del arte no prenden 31 luminarias. Hace tres meses hice el reporte, he llamado varias veces, me han dicho que no hay equipo por la feria, que estaba lloviendo y el jueves pasado volví a hablar y todavía no”, aseguró.También la ineficiente comunicación con Seguridad Pública causa problemas a los habitantes de la céntrica colonia ya que cuando han solicitado patrullas tardan demasiado en llegar o nunca lo hacen.“En presidencia no tienen control alguno, dos veces he necesitado patrulla y ha tardado más de 40 minutos en llegar. La tarde de ayer, vecinos sorprendieron a una persona abriendo un automóvil gris, se pidió la patrulla por SeguriChat y en el centro de control decían que ya la habían mandado”.“Es un abandono total en la capital. Uno recorre las demás colonias y están igual o peor. Por ejemplo, en Parque de Poblamiento son hoyos por todos lados, Villas ni se diga, la Morelos es un asco, el centro un mugrero” acusó Guillermo Monroy.Responsabilizó al gabinete de la presidenta de no cumplir su función. “Cada que hay junta en presidencia ella (Yolanda Tellería) no está enterada de nada. Deberían cambiar a su gabinete, es una recomendación. Tienen a la ciudad en abandono total”.