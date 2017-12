Por omisiones de la alcaldía liberaron a 'El Perro', no mías: síndico

Publicidad

Francisco Carreño Romero, síndico procurador del ayuntamiento de Pachuca, aseguró que la administración de Yolanda Tellería quiere usarlo de "chivo expiatorio" para no asumir que Oscar Pelcastre fue liberado por omisiones de su equipo de trabajo.Aunque Oscar conocido como El Perro fue aprehendido la mañana del viernes, acotó, el síndico fue notificado vía WhatsApp hasta las 12:49 del domingo.En el mensaje que envió el secretario general Rubén Muñoz Saucedo, dijo, le solicitó acudir a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) a las 15:30 horas donde se encontraría con personal de la Dirección Jurídica del ayuntamiento para promover la querella, cuando el plazo judicial venció a las 15:10."Yolanda Tellería miente y trata de inculparme cuando es ella la que no atendió el asunto en tiempo y forma. Actuaron con dolo, alevosía y ventaja", arremetió el priista.Agregó que los delitos que fincaron contra Oscar Pelcastre, amenazas, fraude patrimonial, ultraje y daño a propiedad, no son graves y el mismo sistema de oralidad no permite que permanezca privado de la libertad.Además, era responsabilidad del gobierno municipal conformar la carpeta contra Pelcastre y presentar las facturas de la patrulla dañada, ya que el síndico jurídico no actúa por voluntad propia.