Rechaza Menchaca oportunismo en Morena

Julio Menchaca Salazar rechazó que aproveche la coyuntura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para buscar la candidatura a la senaduría por Hidalgo, pues, aseguró que aceptó contender por invitación y como ciudadano.El hecho de haber militado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y luego contender como independiente a la alcaldía de Pachuca, dijo, no le resta credibilidad al asegurar que el libre albedrio “nos da la posibilidad de tomar decisiones en la vida”.Es “como cuando uno se vuelve a casar, cambia de religión o de equipo de futbol; tengo todo el derecho para contender por la candidatura y creo que es una oportunidad para aplicar el capital político… el capital no es para guardarse, es para gastarse”.Ayer luego de solicitar ante la Comisión Nacional Electoral de Morena la posibilidad para contender por la precandidatura a la senaduría de Morena, el también excandidato independiente a la alcaldía de Pachuca dijo que su aspiración es una realización personal y un medio para aportar a la mejora del estado.Respecto a su paso por las filas del PRI, Menchaca Salazar aseguró que se volvieron pragmáticos y olvidaron la estructura y la ideología que los generó al igual que Acción Nacional y PRD.“En los últimos años los viejos partidos políticos se han adecuado al efecto electoral y han abandonado los principios; Morena es el único partido nuevo que está respetando esa ideología”, declaró en entrevista con AM Hidalgo.Menchaca Salazar renunció al tricolor hace dos años para buscar la candidatura independiente por la presidencia municipal de Pachuca.“Ya que el PRI le ha faltado mucho el respeto a la militancia, es un problema que enfrenta y ha hecho que muchos priistas hayan sido desplazados injustamente y ha originado que simpaticen con otra propuesta política”.