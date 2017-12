Sin dar dinero sucursal bancaria en Ixmiquilpan 

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con el argumento de que no cuentan con fondos, cajeros de la sucursal Compartamos Banco con sede en Ixmiquilpan negaron la entrega de dinero a 37 personas que esperaban desde la mañana.En entrevista, Germán Corona Sánchez, uno de los afectados, explicó que el pasado sábado le enviaron dinero desde los Estados Unidos por lo que fue esta mañana a retirarlo, al igual que otros pobladores.Sin embargo se percataron que las cajeras no contaban con dinero efectivo, por lo que tuvieron que esperar unas horas más.Aun así denunciaron que después de las cuatro de la tarde y tras aguardar toda la mañana de este lunes les dijeron que no les podrían dar ningún recurso, esto pese a que la mayoría les habían depositado con al menos dos días antes de esta fecha