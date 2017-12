Partidos, al filo de la ley para tener más spots

Publicidad

Los partidos políticos y al menos dos virtuales precandidatos a la Presidencia echaron mano de todos los resquicios legales para difundirse en los spots que comenzarán a salir al aire el próximo 14 de diciembre, día en que inician las precampañas“Ya sabes quién”, es la frase protagonista de los tres promos que pautó Morena y que explotan, sin mencionarlo por su nombre, el posicionamiento conseguido por Andrés Manuel López Obrador en sus anteriores campañas presidenciales y su exposición mediática, en al menos 21 millones de spots difundidos entre 2015 y 2017En los mensajes se asegura: “Estaríamos mejor con ya sabes quién”Por ejemplo, con la imagen de un hombre, se dice: “Tú, que eres empresario y hace 12 años te espantaron”, o una mujer que menciona: “A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién”Morena tendrá al aire 39 millones de spots en los próximos 60 días de precampañas y sumará a su favor los del PT, partido que pautó promocionales llamados “Antihéroes”, en los que aluden, sin mencionarlo, al líder de Morena: “Hay un hombre que por más de 20 años ha sido congruente, démosle la oportunidad”Ambos partidos decidieron y están por formalizar una coalición parcial, no total, pues de lo contrario perderían millones de spots en pantallaLa ley establece que de la bolsa total de spots que tocan a partidos, 70% se asigna según el peso de votación y 30% de manera equitativa entre los nueve partidosPero si hay una coalición total, ésta participa del reparto como si fuera un solo partido, de ahí que las coaliciones esperadas sean sólo parciales, tal es el caso de PRI-PVEM y eventualmente Panal, así como la Coalición Por México al Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento CiudadanoEn el caso del PRI, para sus 93 millones de spots pautó tres versiones distintas de promosEn dos de ellas, “Visión” y “Mujeres”, aparece su precandidato José Antonio Meade en imagen y voz, durante la asamblea donde presentó su registro como aspiranteEn un tercer mensaje se dice: “Corre la voz” de que el PRI donó millones de pesos para atender la emergencia del sismoLa Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) retira del aire —ante denuncias presentadas— los promos en los que un precandidato único (que no tiene contendiente), se difundeEn este caso, en los spots del PRI aparece un cintillo: “Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados del PRI”, a realizarse el 20 de febrero, instancia en la que podría llevarse a cabo una elección entre varios precandidatosEl único caso en que habiendo dos o más aspirantes a una precandidatura sólo aparece uno en los spots, es cuando los demás contendientes “renuncian” a su derecho a aparecer en radio y televisión, según lo ha validado el TEPJF, aunque con criterios cambiantesAlgunos consejeros electorales; sin embargo, consideran que esto podría ser un caso de “simulación de precampaña” o fraude a la ley que no debería validarseEl FrenteEn la Coalición Por México al Frente, el PAN tendrá 72 millones de promos, el PRD, 46, y MC, 34 millones de spots sólo de precampañas, si su coalición es parcialEn los del PAN, si bien no existe ninguna aparición ni alusión directa a su precandidato Ricardo Anaya, se emplea la frase “cada día somos más”, una de las empleadas en los 14 millones de promocionales que difundió de 2015 a principios de este añoEl PRD pautó en sus espacios, que en precampaña serán 46 millones, un mensaje difundido en el pasado, en el que hace referencia al llamado de México a cambiarMC podrá tener al aire 34 millones de spots, sólo en precampañas