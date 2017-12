Todo por su nombre

Publicidad

Ayer, publicamos en AM Hidalgo sobre la existencia de 72 centros de salud que ofrecen a la población los servicios médicos, preventivos y de planificación familiar a través de una sola persona.Resulta increíble que en pleno siglo veintiuno hablemos de condiciones tan paleolíticas en donde una sola persona tenga la gran responsabilidad de responder por la salud de toda una comunidad.Y estos datos estadísticos podrán ser considerados como una minucia si hablamos de una entidad que no ha podido frenar la generación de pobres y de personas, principalmente indígenas, que no tienen ni para alimentarse todos los días.Los discursos de bienestar no caben en una entidad donde hay fuertes deudas sociales como la salud, y no justamente hablando de los centros de salud que son atendidos por una sola persona, sino de todas esas carencias morales e intelectuales de los funcionarios que minan la eficacia del sistema de salud.Xochiatipan, es un municipio huasteco colindante con Veracruz que antes y después de la Revolución se ha con vertido en la fotografía del olvido. Según Coneval generó más pobres en el quinquenio a partir del 2005 y nueve de cada diez, es pobre y casi la mitad no tiene para comer todos los días.Y esta municipalidad, apenas cuenta con un centro de salud y la alcaldía maneja una ambulancia y una camioneta para atender las urgencias médicas. De esta manera y con esta atención a los indígenas nunca podrán convertirse en factor de su propio desarrollo, sino se les brinda al menos la posibilidad de estar sanos.Y estas ausencias de atención se generalizan a todo el sector. Por ejemplo en el ISSSTE, los médicos especialistas este día 15 dejan de atender a sus pacientes y se toman una vacaciones hasta el 12 de enero, lo que representa que quienes no fueron atendidos en estas fechas tendrán su cita hasta el mes de marzo, luego de hacer filas desde las tres y media de la mañana para alcanzar una cita.En el IMSS dentro de un chat que manejan los médicos, se muestran comentarios de “No mandes más personas a urgencias, tenemos 70 y recuerda que el cupo es de 25”. Esto alarma, porque la capacidad instalada es insuficiente y lo peor que cada día la sociedad se enferma más a causa de ese desdén oficial por atenderlos.La Secretaría de Salud, afirmó tener cobertura del 90 por ciento de medicamentos en todos los centros de salud y hospitales. El cuadro cubierto es el muy básico, según el propio personal, puesto que existe paracetamol y medicamentos del cuadro “muy básico” olvidando los especializados que son los que significan la vida para muchas personas de la tercera edad o con cuadros clínicos más especializados.La puesta en marcha de dos centros hospitalarios en Metztitlán y Zimapán, sin duda ayudará en mucho pero cortando servicios subrogados que representan una sangría al erario y su respuesta a los pacientes es menor. Estos servicios otorgados a una empresa española por el anterior gobernador, por necesidad debe ser revisado de manera escrupulosa.Total que son muchas los frentes que tiene el sector salud por atender de manera directa y no únicamente cumplir con poses publicitarias y darse vida de señoritos, tal como lo califican los empleados del sector de zonas depauperadas y olvidadas como el propio Xochiatipan.Nimiedades: Las candidaturas que se consideraban firmes en el PRI ya no lo son tanto, viene la rebatinga.