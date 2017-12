Ley de seguridad interior detenida en el Senado: Moctezuma

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Ley de Seguridad Interior está detenida en el Senado porque se ordenó escuchar a todas las instancias como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mejorar la propuesta, afirmó el diputado federal Fernando Moctezuma.Su voto a favor de la ley se debió a la demanda de la zona Tula-Tepeji de que intervenga el Ejército para el combate del huachicoleo, justificó.En entrevista, el legislador enfatizó la necesidad de que se regule el actuar de las instancias que operan desde hace varios años en temas de seguridad, como es el Ejército y la Marina, pero que lo hacen fuera de la ley.Señaló que todas las leyes son mejorables y por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, la iniciativa está detenida en las comisiones del Senado para que se escuchen las opiniones de Derechos Humanos, organizaciones civiles y todas las instancias que han emitido opinión al respeto y que señalan su preocupación ante varios puntos que la misma ley contiene."Todas las leyes son mejorables, lo importante es regularizar porque están en una etapa propiamente fuera de ley las operaciones que se están realizando (por el Ejército y la Marina), y hay una realidad, tú vas a municipios y preguntas si debe estar el Ejercito apoyando en los temas de seguridad y casi no hay nadie de las autoridades que te diga que no, al contrario demandan la participación", puntualizó.De ahí justificó su voto a favor de la ley el pasado 30 de noviembre, ya que afirmó, es un representante popular y como tal debe escuchar la voz de quienes piden la intervención del Ejército en la zona Tula-Tepeji, por lo que decidió apoyar la iniciativa aunque reconoció que se puede mejorar la propuesta.Es sabido que de los 10 municipios que integran está zona, al menos cuatro alcaldes han solicitado abiertamente la intervención del Ejército para combatir el huachicoleo (Tula, Tepeji, Tepetitlán y Tezontepec de Aldama).Pero la percepción de las organizaciones sociales es que la ley además será usada para reprimir protestas.Ante este panorama, el legislador afirmó que no es la intención de fondo y que si se revisa la ley no hay ningún apartado que lo marque como tal, por lo que descartó la posibilidad.Cabe mencionar que hace días la senadora Dolores Padierna declaró su preocupación de que la Ley de Seguridad Interior se apruebe mañana y les den "el guadalupanazo" como sucedió con la reforma Energética el 12 de diciembre de 2013.