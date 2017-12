Descartan convenio de conformidad en caso de menor atropellada

Publicidad

Ante la complejidad del caso para comprobar la participación de Julián Vera Segura como el conductor de la patrulla que atropelló y posteriormente privó de la vida a María de Jesús Martínez, de 13 años, la madre aceptó la justicia reparatoria mediante un convenio económico.Aunque aseguró que nunca tuvo contacto con el ex mando policiaco, por lo menos, para saber si estaba arrepentido o no.El asesor jurídico de la señora Mónica Martínez, madre de Marichuy, Leonardo Flores Solís, señaló que la carpeta de investigación contaba con apenas algunas pruebas como el video que circuló en redes sociales, el testigo y la propia patrulla del ex mando policiaco; sin embargo, nada de ello era contundente para demostrar su culpabilidad.Lo anterior, a pesar de las declaraciones del presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, a diversos medios de comunicación, donde señalaba que el propio Vera Segura había aceptado ser el responsable. Sin embargo, esto no estaba jurídicamente asentado.Ante este panorama, aunado a la situación precaria en la que vive la señora Mónica Martínez y sus tres hijas restantes, ella accedió a llegar a un acuerdo reparatorio.Sin embargo, el abogado aseguró que la defensa de Julián Vera mintió respecto a que éste estuvo siempre en contacto con la madre de Marichuy; “la señora Mónica lamentó no conocer, por lo menos, el verdadero sentir de Julián Vera, es decir, si por lo menos había un mínimo de arrepentimiento”.Flores Solís detalló que la señora Mónica es una persona de escasos recursos, vive con 600 pesos a la semana y le sobreviven tres hijas; además de que el cuarto en el que radican se encuentra en precarias condiciones.Por ello, la madre de la menor consideró que la muerte de su hija, por lo menos, contribuya a que sus otras hijas tengan una mejor forma de vida.El litigante corroboró la existencia del convenio, el cual ya está firmado; sin embargo, no se ha pagado todavía el total de la cantidad referida.Agregó que se impuso la condición a Julián Vera, para que no conduzca ningún tipo de vehículo durante los próximos seis meses.Finalmente, el abogado descartó una ambición monetaria o intereses mezquinos como los motivos principales que hayan llevado a la mamá de Marichuy a tomar esta decisión, por lo que llamó a la sociedad civil a respetar la parte afectada y no castigarla socialmente por esto.