Habrá nuevo aumento al pasaje en la región Tulancingo

Concesionarios del transporte público anunciaron un nuevo aumento al costo del pasaje en la región de Tulancingo, que se aplicará a partir del próximo año; luego de que durante este 2017 no hubo cambios al respecto, a pesar de la solicitud realizada por los transportistas.Al respecto, Jaime Luqueño Leyva, concesionario y representante de este gremio, reconoció que la cifra que se pretende alcanzar por parada mínima aún no está definida; sin embargo, el objetivo es lograr un 25 por ciento más, es decir, un peso con 80 centavos aproximadamente.Dijo que tienen hasta el 19 de este mes para poder plantear en forma la propuesta; incluso consideró la posibilidad de que exista una negociación respecto al porcentaje que se pretende aumentar, pero de que habrá aumento, lo habrá.El líder transportista no descartó que dicho aumento pueda darse incluso antes de que culmine este mes, de acuerdo a los avances en las negociaciones y las reuniones que los transportistas de la región sostengan con autoridades de la Secretaría de Movilidad.Respecto de la idea de homologar criterios para aumentar el costo del pasaje en Pachuca y Tulancingo, el entrevistado señaló que el tema aún se revisa por parte de las autoridades en materia de transporte, sin embargo, no hay nada definido hasta el momento.Finalmente, reiteró que no existe una ley que los obligue a realizar el descuento del 50 por ciento al pasaje de los adultos mayores, sin embargo, aseguró que la aplicación o no de dicho descuento dependerá estrictamente de los criterios de cada línea de transporte.