Denuncian fuga en mercado

A través de una denuncia ciudadana se notificó a AM que el agua de los baños del mercado Hidalgo de Irapuato sale y corre por el pasillo, mojando la mercacía de un negocio frente al lugar.“Mi familia tiene un puesto dentro del mercado Hidalgo, en zona de descargue, que vende chiles y legumbres, cerca de los baños. Frecuentemente se tira el agua, se moja la mercancia y se les hecha a perder. Mercados no responde”, explicó Diana Gutierrez, hija del comerciante.Destacó que inspectores les han multado por tener pacas en el pasillo mientras hacen el cambio de las legumbres hechadas a perder por las nuevas.El comerciante dijo que le multaron y además se llevaron su mercancía, la cual le devolvieron después.Diana Gutiérrez señaló que los inspectores actuaron de manera prepotente y no mostraron la identificación correcta.“Llegan los inspectores y se llevaron una paca de 150 kilos de chile, poco más de 17 mil pesos y a parte los multan. René Jairo Ramirez, inspector, mostró una credencial que ni siquiera era de él”, aseguró.“Ya se tenía dos pacas de chiles afuera del puesto, entonces llegaron los inspectores nos dijeron que estabamos obstrueyendo el paso, pero las pacas estaban afuera de un local que no abre”, narró.El comerciante Fransico Gutiérrez, pidió que las autoridades atiendan su caso, motivo por el cual ya escribió un oficio al director de Mercados, Daniel León, esperando su respuesta.