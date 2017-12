Queda grave motociclista tras accidente

Publicidad

Una pareja que viajaba a bordo de su motocicleta la tarde del sábado en dirección al municipio de Pueblo Nuevo, se impactó contra la parte lateral de un automóvil particular, dejando al conductor de la motocicleta entre la vida y la muerte.Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la tarde del sábado, sobre la carretera estatal Irapuato-Pueblo Nuevo, justo frente a la comunidad de Padres Martires, del municipio de Pueblo Nuevo.Algunos testigos refieren que la pareja viajaban con rumbo a Pueblo Nuevo, cuando en el cruce con un camino aledaño, salió un automóvil particular Chevrolet.Al no poder frenar, el conductor de la motocicleta, de nombre Silvestre, se impactó junto con su acompañante de nombre María sobre la puerta trasera izquierda del automóvil, resultando severamente lesionados debido al golpe.En el incidente, Silvestre sufrió fractura de cráneo, por lo que fue trasladado abordo de una ambulancia hasta el Hospital General de Irapuato en donde se debate entre la vida y la muerte.Mientras su acompañante resultó con diversos golpes contusos que no ponen en riesgo su vida.El conductor del vehículo particular, fue detenido por elementos de seguridad pública de Pueblo Nuevo y presentado ante la Agencia del Ministerio Público para tomarle declaración.