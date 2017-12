Así está el tema Elías Hernández

Publicidad

América. El interés por Elías es real, pero fue más fuerte el semestre pasado que este.. Sin embargo quedó sólo en eso.Por la misma razón que ahora se atraviesa para las Águilas: la llave, el grifo de los dólares se cerró. El conjunto de Coapa es una Estrella más del Canal de las Estrellas. Lo que el América dejaba en audiencia de TV era suficiente para abrir esa llave. Hoy no es así.La idea es buscar que uno de los equipos más grandes del futbol mexicano sea rentable al cien por ciento por sí sólo. En pocas palabras: América quiere a Elías pero difícilmente tiene para desembolsar la cantidad que se acerque a lo que vale el número 8 del León para sus dirigentes.Elías Hernández. Elías un ídolo en el León. A sus 29 años encontró en este equipo varios títulos, su regreso a la Selección y la que es, dicho por él mismo, su mejor versión en diez años de carrera.Tiene contrato hasta el 2019 con los verdes, está tranquilo. Vive bien, gana bien. Es titular, referente y máximo socio de Mauro Boselli, goleador histórico de la Fiera. Lo ganó todo con este equipo.Que te busquen las Chivas, que suenes para llegar al América, evidentemente que mueve a cualquiera, Hernández no debe ser la excepción: sabe que el contrato puede ser grande y asegurar aún más un gran patrimonio, además de llegar a los equipos de mayor arrastre de toda la Liga.Pero también es cierto que hay un riesgo alto y es que pueda perder lo que ya logró en el León. No es un viejo, pero tampoco es un niño. La decisión no pasa por si está a gusto o no, o por si aún tiene o no que ofrecerle al León. Pasa más por otros órdenes.Él sabe que al final del día tendrá que acatar, en la Liga Mx, lo que decidan los directivos de ambos equipos.Club León. Para la directiva del León haber renovado a Elías cuenta como una “Contratación Bomba”, algo así como lo que muchos dicen que Jesús Martínez no hace.Y claro que es un fichaje “Bomba”, o díganme si no sería una “Contratación Bomba” para Chivas o América llevarse al mejor pasador de la Liga Mx.Mucho se ha mencionado de la posibilidad de un trueque, pero la realidad es que hoy difícilmente un referente de otro equipo saldría para que se fuera Elías. Todos los que han mencionado están por debajo de la consistencia de Hernández. Sería un mal negocio para la Fiera.Después, estamos a 22 días de que arranque el torneo.¿En dónde va a encontrar el León a un jugador que no sólo juegue de Elías sino que además, por lo menos, promedie 7 pases de gol por torneo y de 4 a 6 goles?De que se puede ir, lo puede hacer, pero hoy, en este momento no están dadas las condiciones para que esto pase. Difícilmente Elías dejará de ser del León en este régimen de transferencias.