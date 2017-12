Frío azota a quienes esperan en HGR

Publicidad

Las personas que pasan la noche afuera del Hospital General Regional (HGR), han tenido que soportar las bajas temperaturas de los días recientes.Cuando no hay disponible un lugar en el albergue, los familiares y pacientes que llegan al HGR, se ven en la necesidad de pasar la noche en la plaza ubicada frente al hospital.En las bancas del lugar se pueden observar cartones que cumplen la función de colchón para los que deciden dormir ahí.Bajo una de estas bancas también se podían observar cobijas y hasta una almohada que una persona trajo consigo para aligerar un poco su descanso.“Me quedé aquí afuera el viernes en la noche, y era un frío horrible, con cobija nada más para taparme, estuvo muy pesada la noche”, comentó Jorge, quien tiene un familiar internado en el HGR.Algunas de las personas que se ven obligadas a pasar la noche a las afueras del hospital, vienen de otros municipios. Tal es el caso de Martín Vázquez, quien viene de San Felipe para tratarse un problema en el pie.“Está muy fresco el clima, mucho frío, no pude entrar al albergue porque no tenía un comprobante de que venía aquí al hospital, ya no supe dónde hay otro porque no soy de aquí”.La única manera de contrarrestar las bajas temperaturas fueron una cobija y una chamarra que traía consigo, “estuvo pesadito, pero aún así pude dormir un poco, estaba más cansado que con frío”, concluyó.