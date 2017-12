Respalda Éctor Ramírez aspiraciones de López Santillana

Publicidad



“Yo no conozco los detalles de la iniciativa porque está en Comisión (de Asuntos Electorales) para su estudio y análisis, lo mismo que otras 100. No tengo ahorita elementos para dar mi posición”, opinó.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, el panista, manifestó su respaldo a la candidatura del alcaldeSobre si el Alcalde merece la oportunidad del PAN para ser candidato, respondióEl legislador local no está alzando la mano para ser el candidato pero, y sobre sus aspiraciones personales para 2018, afirma: “(Quiero) seguir siendo servidor público y por supuesto, el servirle uno a su municipio es muy bueno, sin duda, no es una opción que yo descartaría”.Éctor Jaime Ramírez recordó quecomo legislador local del distrito electoral III, aunquePara el panista,, por no conocer éste las condiciones reales de varios proyectos y el tiempo implicado en colaborar con las auditorías.Respecto al reclamo no atendido de organismos sociales y empresariales para disminuir el recurso público a partidos políticos en Guanajuato, el coordinador panista prometió total apertura.Sin embargo, evitó fijar una postura sobre las iniciativas ya presentadas sobre el tema, como la de los priístas, basada en; y la de las priístas, que también propone disminuir las prerrogativas a partidos.